「小牙醫」批：藍綠大罷免刀刀見骨 遇波波牙醫大和解

波波醫師學歷認定及實習名額，引發爭議，衛福部去年底修正「醫師法施行細則」，增加不採認國外學歷條件，希望「關門」降低海外學醫者在台灣執業難度。台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟批評，該爭議法案，立法院衛環委員會召委不排審，形同技術性黑箱，讓法案自動生效，根本是「台灣醫療吳三桂」。

醫師法施行細則在去年11月底公布，並自發布日施行。本土小牙醫聯盟召集人黃映綺說，該法案雖屬備查，召委不排審就不會實質審查，但因為法條爭議多，立委陳昭姿有提案審查，但衛環委員會沒有排審，按照3個月的時限推算，該施行細則將在6月7日正式生效，形同「技術性黑箱」。

本土小牙醫聯盟批評，國民黨籍立委蘇清泉與民進黨籍立委劉建國兩位召委聯手裝死，只要任一召委願意排案，就有機會退回衛福部，但卻放任行政部門法案以「逾期未審，視同已審查通過」形式通過波波醫師就地合法化條文，等同「讓波波無聲入關」根本是台灣醫療吳三桂。

本土小牙醫聯盟說，「醫師法施行細則」爭議，包括以下五類學歷恐將全面合法化：

•來自未受教育部認可之海外醫學院（俗稱「野雞大學」）

•與當地正規醫學系不同，入學門檻低的「國際專班」

•可透過繳費取得入學資格的線上課程或遠距醫學系

•完全線上授課、不具臨床實習之課程內容

•以「見習抵實習」的替代訓練方式，迴避正規實作訓練

本土小牙醫聯盟批評，在藍綠因為大罷免殺得刀刀見骨之際，卻是因為波波牙醫達到大和解，呼籲全台民眾撥打電話給選區立委與所屬政黨，要求其所屬衛環委員會召委排案審查，退回醫師法施行細則修正案，阻止波波全面合法化。「台灣醫療正處關鍵存亡之秋，若不及時阻擋波波勢力全面滲透，將對醫療專業與病患權益造成無法挽回的衝擊。」