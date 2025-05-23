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WHA談缺藥對策 食藥署長姜至剛：建立區域供應鏈是趨勢

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署長姜至剛說，若要維持藥品韌性，供應鏈量能需求很大，很難由各國各自建立國內供應鏈「各吹一把號」，而是需要透過區域協作，建立區域供應鏈。圖／衛福部提供
衛福部食藥署長姜至剛說，若要維持藥品韌性，供應鏈量能需求很大，很難由各國各自建立國內供應鏈「各吹一把號」，而是需要透過區域協作，建立區域供應鏈。圖／衛福部提供

美國藥品政策引發全球藥品供應巨變，世界衛生大會5月19日至27日在瑞士日內瓦舉行，衛福部多名官員率團赴瑞士參加周邊活動。衛福部食藥署長姜至剛21日受邀出席台灣臨床藥學會主辦論壇。他今天受訪表示，與會各國專家均表示遭遇缺藥問題，當天討論如何從「藥品全生命週期」為出發點，透過區域協作，建立區域供應鏈，確保必要藥品供應無虞。

臨床藥學會舉辦「國際藥品供應短缺處理策略論壇」，不同國家藥學與公共衛生領域專家與會。姜至剛以「台灣食藥署藥品短缺管理機制」為題演講，分享我國藥品短缺因應措施，與穩定藥品供應鏈策略，他也在會中與各國專家交流，研討強化跨國藥品供應鏈合作可行方案，盼藉此因應未來藥品供應面臨的挑戰。

姜至剛說，包含歐洲藥師協會等專家，都提到面對嚴重缺藥問題，自己在演講中分享，為強化藥品供應鏈韌性，應從藥品全生命週期角度思考，從最基礎的原料藥，就必須建立藥品韌性，有原料才能做出製劑。目前全球原料藥供給，呈現集中化趨勢，多由東亞國家如中國、印度供應，美國已體認到這項問題，並開始設想如何強化國際協作。

「台灣食藥署走在很前面，參考全球藥典，盤點藥品短缺情況，建立必要藥品清單。」姜至剛說，經盤點發現，若要維持藥品韌性，供應鏈量能需求很大，有鑑於此，已經很難由各國各自建立國內供應鏈「各吹一把號」，而是需要透過區域協作，建立區域供應鏈，「國與國之間協和、相互支持是未來趨勢。」

姜至剛說，席間他也分享國內醫療藥品環境現況，全民健保制度邁入30周年，日後對民眾照顧，必須設法「用最少藥物經費，照顧最多民眾」，如何盤點並調整國內藥品供應，將是政策重點，已著手透過衛福部跨司署合作，甚至跨部會合作，達到強化供應鏈韌性，減輕藥物經濟負擔目標。對此，台下國際專家點頭稱是，足見跨部會共同面對藥品供應鏈議題，是國家發展需要思考的方向。

台灣臨床藥學會舉辦「國際藥品供應短缺處理策略論壇」，不同國家藥學與公共衛生領域專家與會。圖／衛福部提供
台灣臨床藥學會舉辦「國際藥品供應短缺處理策略論壇」，不同國家藥學與公共衛生領域專家與會。圖／衛福部提供

食藥署 藥學 供應鏈

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