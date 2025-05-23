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何志偉稱府憲兵將沒飯吃 吳宗憲轟：伙食費是國防部預算

聯合報／ 唐筱恬／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲。圖／本報資料照片
國民黨立委吳宗憲。圖／本報資料照片

立法院司委會日前處理總統府預算解凍案，總統府副秘書長何志偉稱，「阿兵哥（指憲兵211營）再2個星期就會沒有飯吃」，國民黨立委吳宗憲今天打臉指，阿兵哥的伙食費支出是國防部預算，跟總統府完全沒關係，他譴責總統府帶頭造謠，是不值得信賴的「無賴政府」。

吳宗憲表示，賴政府拿史上2.9兆最高預算，比前總統蔡英文時代預算還要多，卻在外面告訴大家沒錢繳水電費、沒錢買衛生紙，欺騙國人說沒錢、沒有辦法執政，結果還被內部公務員踢爆預算解凍案明明早就已經寫好了，卻壓著不送出，經吹哨者揭發後，上個月底才肯一次送出共1584件凍結案。

吳宗憲表示，本來他很有誠意針對總統府預算排解凍案，結果總統府秘書長潘孟安不願意來。若真有要務不克前來，他也向對方說可以來1小時，至少回答人民疑慮，結果潘也不願意，甚至他很有誠意說，可以另訂時間，結果府方也不要。

吳宗憲表示，民進黨府、院、黨充斥共諜，已邀國安會秘書長吳釗燮來報告三次也不來。明明依據「國安會組織法」第8條規定，國安會應受立法院之監督，吳釗燮也假裝看不見，拿著憲政慣例當保護傘，躲避監督，真是逃避責任的政府。

吳宗憲呼籲，請人民睜開眼睛，明明賴清德總統5月20日說政黨要合作，隔天就派人來立法院造謠，請問過去一年來，總統對於政黨合作，做過什麼努力？甚至去年國會改革案，賴總統還公開說「青鳥會飛出來」，這才是造成朝野對立的劊子手。

總統府 立法院 國安會

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