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賴政府對主權基金髮夾彎 黃國昌：顯然是少數高層決定

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
總統賴清德520就職周年時宣布要成立主權基金，挨批髮夾彎。民眾黨立院黨團總召黃國昌說，賴清德跟行政院長卓榮泰必須要站出來跟人民說清楚。記者林俊良／攝影
總統賴清德520就職周年時宣布要成立主權基金，挨批髮夾彎。民眾黨立院黨團總召黃國昌說，賴清德跟行政院長卓榮泰必須要站出來跟人民說清楚。記者林俊良／攝影

總統賴清德520就職周年時宣布要成立主權基金，挨批髮夾彎。民眾黨立院黨團總召黃國昌說，賴清德跟行政院長卓榮泰必須要站出來跟人民說清楚，到底有哪些人參與這個討論，聽說央行、財政部都沒參與，顯然是民進黨高層少數的人做這個決定。

黃國昌表示，他沒有辦法幫賴政府回答為何髮夾彎，台灣作為一個民主憲政的國家，如果賴清德跟卓榮泰對責任政治還有基本認知，必須要站出來跟全體人民說清楚、講明白，到底有哪些人參與這個討論，聽說央行、財政部統統都沒有參與這個討論，顯然是民進黨高層少數的人就做這個決定，「為什麼要做這個決定，應該是由他們自己站出來說清楚講明白，我不願意去做任何的揣測。」

黃國昌說，髮夾彎也不是不行，但總要跟人民說清楚要拿主權基金幹嘛，民眾黨團的立場是，第一個財源從哪裡、錢從哪裡來；第二個如何可確保有效的管理；第三個如何確保國會跟公民社會能有效監督，因為一個利益良善的基金，如果沒有這三個原則，接下來會發生很可怕的事情。

黃國昌表示，民進黨手上是怎麼在做國發基金的、怎麼在搞國發基金的？搞出了如興弊案，搞出了聯合再生的弊案？結果跟綠營有關係的權貴，每個人爽歪歪，虧的全部都是全體納稅人的錢，每一次談到國發基金時，國發會最可笑的就是拿國發基金整體的績效，來跟國人講，之前前朝政府投資的，李登輝投資的、陳水扁投資的、馬英九投資的，把那個績效算到自己頭上，會不會覺得很丟臉？

黃國昌 賴清德 民進黨

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