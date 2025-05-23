向在野黨進行「重要國安簡報」民調顯示逾6成民眾滿支持

總統賴清德就職屆滿一年，民調顯示，46.4%的受訪民眾表示對於賴總統處理兩岸關係的表現感到滿意。另針對向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，有61.5%受訪者表示支持，顯示凝聚國安共識是民眾期待。

在賴總統就職滿週年之際，中華亞太菁英交流協會今天上午發布最新民調結果，顯示民眾對於多項兩岸相關議題與政策的態度。

民調指出，儘管在賴總統就職週年演說中，未如外界預期針對兩岸問題有所著墨，但上任以來的兩岸政策論述與作為，無論是近期引起討論的「公司併購說」，或是面對中國統戰滲透的堅定反制作為，都備受國際社會及國內輿情高度關注。

根據這份民調，對賴總統過去1年間處理兩岸關係的表現，有46.4%的受訪民眾表示滿意，但也有44.9%的民眾表示不滿意。分析指出，這種情形顯示，面對中共對台不斷升高的壓力，兩岸政策的共識凝聚將會是政府接下來要面對的重要課題。

對於賴總統在520談話中宣布，將規劃向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，民調顯示有61.5%的民眾表示支持，顯示凝聚國安共識是民眾的期待。

近期引發關注的「公司併購說」，民調顯示有46.6%民眾認同，但也有42.6%不認同，顯示多數民眾即使反對中國「併購」，但政府還需要提出更多對於這項論述的說明，令民眾理解。

至於賴總統在313「五項國安」宣示後，近期有關「政府查處配合中共統戰宣傳的藝人行為」、「清查擁有中國大陸戶籍或居留身分民眾」的兩岸政策，分別獲得 56.4%、51.5%的民眾支持，顯示民眾對政府「硬起來」反制中共統戰滲透，推動健康有序的兩岸互動的作為，既有感又認同。

據中華亞太菁英交流協會說明，這份民調訪問於今年5月20日至5月22日進行訪問。成功訪問1012位全國22縣市，年滿20歲以上的民眾，在95%信心水準下抽樣誤差正負3.08%。