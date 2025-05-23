快訊

爆料排隊名店蛋黃酥有「蟑螂乾屍」！她遭告誹謗 檢不起訴

鄰居違規養狗叫不停！他「走廊放生2巨蛇」堵門回擊 驚動管委會

影／三峽重大車禍肇事余翁原定今3度手術 傳醫院連繫不上家屬

向在野黨進行「重要國安簡報」民調顯示逾6成民眾滿支持

中央社／ 台北23日電
賴清德總統在520就職周年談話中表示，將指示國安團隊著手規畫，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統在520就職周年談話中表示，將指示國安團隊著手規畫，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」。圖／聯合報系資料照片

總統賴清德就職屆滿一年，民調顯示，46.4%的受訪民眾表示對於賴總統處理兩岸關係的表現感到滿意。另針對向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，有61.5%受訪者表示支持，顯示凝聚國安共識是民眾期待。

在賴總統就職滿週年之際，中華亞太菁英交流協會今天上午發布最新民調結果，顯示民眾對於多項兩岸相關議題與政策的態度。

民調指出，儘管在賴總統就職週年演說中，未如外界預期針對兩岸問題有所著墨，但上任以來的兩岸政策論述與作為，無論是近期引起討論的「公司併購說」，或是面對中國統戰滲透的堅定反制作為，都備受國際社會及國內輿情高度關注。

根據這份民調，對賴總統過去1年間處理兩岸關係的表現，有46.4%的受訪民眾表示滿意，但也有44.9%的民眾表示不滿意。分析指出，這種情形顯示，面對中共對台不斷升高的壓力，兩岸政策的共識凝聚將會是政府接下來要面對的重要課題。

對於賴總統在520談話中宣布，將規劃向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，民調顯示有61.5%的民眾表示支持，顯示凝聚國安共識是民眾的期待。

近期引發關注的「公司併購說」，民調顯示有46.6%民眾認同，但也有42.6%不認同，顯示多數民眾即使反對中國「併購」，但政府還需要提出更多對於這項論述的說明，令民眾理解。

至於賴總統在313「五項國安」宣示後，近期有關「政府查處配合中共統戰宣傳的藝人行為」、「清查擁有中國大陸戶籍或居留身分民眾」的兩岸政策，分別獲得 56.4%、51.5%的民眾支持，顯示民眾對政府「硬起來」反制中共統戰滲透，推動健康有序的兩岸互動的作為，既有感又認同。

據中華亞太菁英交流協會說明，這份民調訪問於今年5月20日至5月22日進行訪問。成功訪問1012位全國22縣市，年滿20歲以上的民眾，在95%信心水準下抽樣誤差正負3.08%。

賴清德 民調 國安

延伸閱讀

政院刪地方補助怪在野 黃國昌批：吳思瑤造謠、甩鍋

鮑爾安了！美最高法院裁決：Fed成員受特別保護 川普不得任意撤換

新北藍黨部又被鎖定 藍營嘆：總統520談話才說要和在野對話

朱立倫要求國安簡報賴清德與會 總統府：規畫完將說明

相關新聞

向在野黨進行「重要國安簡報」民調顯示逾6成民眾滿支持

總統賴清德就職屆滿一年，民調顯示，46.4%的受訪民眾表示對於賴總統處理兩岸關係的表現感到滿意。另針對向在野黨主席進行「...

中選會今討論反廢死、重啟核三公投 若卡關綁罷免成空

立法院日前通過國民黨團、民眾黨所提的反廢死公投、核三重啟公投，交由中選會辦理，根據公投法規定，今年公投日為8月23日，中...

WHA談缺藥對策 食藥署長姜至剛：建立區域供應鏈是趨勢

美國藥品政策引發全球藥品供應巨變，世界衛生大會5月19日至27日在瑞士日內瓦舉行，衛福部多名官員率團赴瑞士參加周邊活動。...

何志偉稱府憲兵將沒飯吃 吳宗憲轟：伙食費是國防部預算

立法院司委會日前處理總統府預算解凍案，總統府副秘書長何志偉稱，「阿兵哥（指憲兵211營）再2個星期就會沒有飯吃」，國民黨...

賴政府對主權基金髮夾彎 黃國昌：顯然是少數高層決定

總統賴清德520就職周年時宣布要成立主權基金，挨批髮夾彎。民眾黨立院黨團總召黃國昌說，賴清德跟行政院長卓榮泰必須要站出來...

反戒嚴、移轉投票趕不上823公投 藍酸遺憾：綠害怕公投

立法院仍有國民黨團「反戒嚴」公投案、民眾黨團「移轉投票」公投案尚未處理，不過國民黨立法院黨團今天表示，因民進黨團冗長發言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。