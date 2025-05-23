新社香菇評鑑暨台中花卉跨區行銷 韓國瑜藍委站台力挺

立法院長韓國瑜上午出席台中新社區在立法院舉行的農產品推廣活動，他強調，農民是國家最重要的基礎，國家以農民為本，以漁民為本、以農為國本。並和出席立委試吃甜桃、參觀香菇評鑑比賽。

新社農產品推廣活動在立法院的康園餐廳前舉行，韓國瑜到場致詞，他表示，政府的眼光不能只看著台積電、半導體，台灣有1100萬的勞動力，高科技只有90萬，有1千萬的農民漁民勞工自由業，他們需要政府的關心。他呼籲「政府要關心大企業，要照顧每一個小小的老百姓，這才是政府要做」，今天台積電，鴻海這麼大股票上市公司，它不需要政府去幫你接訂單嗎也不需要政府幫忙佈局，只要在法律上協助就可以，因為上市公司很厲害可以自己佈局。但是農民、漁民、勞工等基層，每一個小尖兵，政府一定要大力來支持、來照顧關心。 立法院長韓國瑜上午出席台中新社區北上在立法院舉行的農產品推廣活動，他強調，農民是國家最重要的基礎。記者林俊良／攝影