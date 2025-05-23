快訊

NBA／MVP亞歷山大狂轟38分 雷霆西區決賽2：0領先灰狼

睡醒驚見135公尺貨船「擱淺」自家花園 挪威男直呼：太不真實

川普干預學術 溫文儒雅的哈佛校長挺身打自由之戰

反戒嚴、移轉投票趕不上823公投 藍酸遺憾：綠害怕公投

聯合報／ 唐筱恬／台北即時報導

立法院仍有國民黨團「反戒嚴」公投案、民眾黨團「移轉投票」公投案尚未處理，不過國民黨立法院黨團今天表示，因民進黨團冗長發言杯葛審查，導致議事進程受到延宕，兩公投案恐無法在法定最後送件日前於立法院表決通過，國民黨對民進黨害怕公投「深感遺憾」。

立法院會日前通過國民黨「反廢死」、民眾黨「核三廠延役」兩大公投，中選會將於近日開會討論，無意外將於今年8月23日舉行公投。不過立法院還有國民黨「反戒嚴」、民眾黨「移轉投票」公投案尚未處理。中選會主委李進勇已預告，若無法在5月24日、25日間送到中選會，可能趕不上今年公投。

國民黨團今天上午舉行黨團大會，據了解，藍委認為今天要闖關兩公投案，恐怕時間上來不及，因此今天以處理要求行政院立即給予補助款公決案為主，未來無論公投綁不綁罷免，公投案題目減少，藍白都可集中火力在「反廢死」、「核三延役」公投案上。

國民黨團上午發出新聞稿指出，為了守護中華民國、捍衛台灣民主價值，國民黨團提出了「反廢死」和「反戒嚴」2項公投，民眾黨團提出了「核電延役」、「移轉投票」2項公投，在民進黨的議事杯葛下，國民黨及民眾黨兩黨團共同努力下仍然通過了國民黨團的「反廢死公投」，以及民眾黨團的「核電延役公投」，預定將在8月23日投票。

國民黨團指出，但因民進黨團於院會以冗長發言杯葛審查，議事進程受到延宕，以致於「反戒嚴公投」和「移轉投票公投」，未在法定最後送件日前，於立法院表決通過，無法在今年8月23日交付全民公投。

國民黨團指出，「我們對民進黨害怕人民、害怕公投的作法，深感遺憾」，雖然「反戒嚴」、「移轉投票」公投提案趕不上今年的公投，但仍會透過國會把關，不讓賴清德總統大搞戒嚴，一定全力守護台灣民主及中道價值。

投票 國民黨 公投

延伸閱讀

中選會將討論2公投 黃國昌：酬庸的李進勇要有底線

籲公投案依法行政 王鴻薇：李進勇別打臉賴清德更大的民主

中選會今討論反廢死、重啟核三公投 若卡關綁罷免成空

政院統刪地方補助款 民眾黨團提案要求立即足額撥付

相關新聞

中選會今討論反廢死、重啟核三公投 若卡關綁罷免成空

立法院日前通過國民黨團、民眾黨所提的反廢死公投、核三重啟公投，交由中選會辦理，根據公投法規定，今年公投日為8月23日，中...

反戒嚴、移轉投票趕不上823公投 藍酸遺憾：綠害怕公投

立法院仍有國民黨團「反戒嚴」公投案、民眾黨團「移轉投票」公投案尚未處理，不過國民黨立法院黨團今天表示，因民進黨團冗長發言...

王鴻薇：台積電悍拒美關稅 賴清德卻唯唯諾諾

台積電美國亞利桑那子公司已在美國商務部半導體產業公眾意見調查中表達意見，強調該廠發展符合美國安全利益，呼籲豁免半導體相關...

中選會將討論2公投 黃國昌：酬庸的李進勇要有底線

立法院通過反廢死公投、核三重啟公投，中選會預計下午開委員會處理。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，民進黨推動公投民主時，就曾...

籲公投案依法行政 王鴻薇：李進勇別打臉賴清德更大的民主

中選會今下午3時30分臨時通知開會，將聚焦討論國民黨立院黨團提出之「反廢死」公投、民眾黨立院黨團提出的「核三重啟」公投等...

亞洲綠色成長論壇 賴清德盼打造永續未來

環境部與國家發展委員會上午共同舉辦「台灣綠色成長啟動暨亞洲綠色成長論壇」，賴清德總統親自出席活動，並與多家國內企業共同啟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。