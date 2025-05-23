王鴻薇：台積電悍拒美關稅 賴清德卻唯唯諾諾

台積電美國亞利桑那子公司已在美國商務部半導體產業公眾意見調查中表達意見，強調該廠發展符合美國安全利益，呼籲豁免半導體相關關稅。國民黨立委王鴻薇批評，台積電悍拒美關稅，賴清德總統卻唯唯諾諾還要靠台積電出手。

王鴻薇說，根據美國科技媒體報導，台積電基於美國商務部徵求半導體徵收關稅意見要求，致函的內容，被視為是措辭最為強烈的回應之一。「回覆文字中明確警告華府，假如執意對晶片徵收進口關稅…甚至有取消投資計畫的可能。」政府不能當靠山，讓企業自己出來面對，真的令人感到心寒，也解釋了賴政府開「台積電歡送記者會」魏哲家董事長有多無奈。

王鴻薇說，事實上，台積電赴美投資，不分黨派的在野黨，都提醒政府，台積電對外投資要經過經濟部投審會審查，政府是可以出來幫台積電做最大的靠山．但經濟部長郭智輝不扛、行政院長卓榮泰不扛，連媒體提問賴清德台積電擴大投資，台灣能否換取美方任何實質承諾時，賴清德除了回應「沒有來自美國壓力」，就把一切壓力丟給台積電自己面對。

王鴻薇說，現在川普關稅90天大限步步逼近，我方就算被賣也要有個底價，到底總統是台積電董事長魏哲家還是賴清德？

王鴻薇說，當事情已經發展到如此白熱化，賴清德政府必須立刻向全民做說明，這場「台積電」變「美積電」的賣台行動，還要黑箱到什麼時候？到目前為止到底我方提出什麼樣的條件？美國向我方開什麼樣的條件？不要再讓企業獨自面對，更不要讓人民終日惶恐。