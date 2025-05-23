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中選會將討論2公投 黃國昌：酬庸的李進勇要有底線

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨團今開「中央濫編預算不知檢討，竟刪地方、懲罰人民！」記者會。記者張曼蘋／攝影
民眾黨團今開「中央濫編預算不知檢討，竟刪地方、懲罰人民！」記者會。記者張曼蘋／攝影

立法院通過反廢死公投、核三重啟公投，中選會預計下午開委員會處理。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，民進黨推動公投民主時，就曾批審議委員會駁回ECFA公投，請中選會不要忘了法定執掌，自居為民主太上皇。黃更說，雖然中選會主委李進勇擺明是酬庸的，但還是要有底線。

民眾黨團今開「中央濫編預算不知檢討，竟刪地方、懲罰人民！」記者會。黃國昌受訪時表示，請中選會不要忘了，在推動有關公投法改革的道路上，他們刪除公投審議委員會，以前民進黨推動公投民主時也痛罵委員會自居太上皇，交給人民的公投提案，公投審議委員會說不能投就不能投，忘了人民才是國家主人。

黃國昌說，他還記得很清楚，當時公投審議委員會駁回ECFA公投，台灣人民不准投票決定要不要簽ECFA這件事，時任民進黨主席蔡英文出來痛批，他請所有網友拿起手機查詢內容，當初民進黨是怎麼痛批審議委員會、蔡英文如何痛批審議委員會駁回ECFA公投。

黃國昌表示，這也是為何後來補正公投法時，廢止公投審議委員會，他只提醒中選會，雖然中選會主委李進勇是酬庸的，但還是要有底線，不要連底線都沒了，當初就是因為民進黨在國會過半，恣意妄為，所以這麼綠、這麼偏頗的人才當得上主委，打開天窗說亮話就是這樣，「雖然你是被酬庸上去的，但我希望要有底線，請中選會不要忘了自己的法定執掌，不要自居為民主太上皇」

黃國昌也說，希望中選會其他的委員也應該要發揮一定的道德良知，有很多人是學者出身，甚至在推動補正公投法時，也有不少人參與，不要等到當委員、掌握實際權力以後，為了配合民進黨政府胡搞瞎搞，什麼違法亂紀事情都幹得出來。

民進黨 公投 中選會

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