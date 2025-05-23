籲公投案依法行政 王鴻薇：李進勇別打臉賴清德更大的民主
中選會今下午3時30分臨時通知開會，將聚焦討論國民黨立院黨團提出之「反廢死」公投、民眾黨立院黨團提出的「核三重啟」公投等。國民黨團書記長王鴻薇喊話中選會依法行政，賴清德總統不斷講「要用更大的民主來決定」，「公投就是更大的民主」，請中選會主委李進勇不要打臉賴清德。
立法院16日通過國民黨團反廢死公投，20日再通過民眾黨團提出的核三重啟公投，將交由中選會辦理。中選會臨時通知，今日下午開會，聚焦反廢死公投、核三重啟公投。
王鴻薇說，當然希望中選會能夠依法行政，國民黨團的公投案在立法院裡面全部都完備。每次民進黨都說要「沒有討論，沒有民主」，經過民進黨冗長發言，程序都完備。「反廢死」公投針對大法官做出「一致決才能判死」，已有好幾個案子引起外界質疑，導致我國進入實質廢死，根本無法判處死刑，所以這本來就應該交付人民決定。
王鴻薇表示，另外是核三延役的問題，由民眾黨團提出的公投，也是同理。立法院雖然通過核管法修法，授權行政單位評估延役，可是民進黨現在顯然根本不管核管法，且最近可見核電走入歷史之後，我國供電吃緊，許可過期的燃煤發電機還是在運行，這也應該交給人民決定。
王鴻薇強調，賴清德一直在講要用更大的民主來決定，「公投就是更大的民主」，請中選會主委李進勇不要打臉賴清德。賴清德很愛講用更大的民主，所以這些行政單位都不做的事情，那就要用更大的民主，讓人民做決定。
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