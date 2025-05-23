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中選會今討論反廢死、重啟核三公投 若卡關綁罷免成空

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院立法院日前表決重啟核三公投，民進黨不敵藍白聯手的人數優勢，在表決時敗下陣來，綠委們只好高舉諷剌民眾黨立委的標語表達不滿。圖／聯合報系資料照
立法院立法院日前表決重啟核三公投，民進黨不敵藍白聯手的人數優勢，在表決時敗下陣來，綠委們只好高舉諷剌民眾黨立委的標語表達不滿。圖／聯合報系資料照

立法院日前通過國民黨團、民眾黨所提的反廢死公投、核三重啟公投，交由中選會辦理，根據公投法規定，今年公投日為8月23日，中選會應於公民投票日90天前，因此今年5月25日前將是公告相關事項截止日。據悉，中選會今下午3時30分將開委員會討論公投相關事項，將是能否公投綁罷免的關鍵因素。

立法院16日處理國民黨團所提的反廢死公投，在野黨以人數優勢表決通過；日前藍白再挾人數優勢通過民眾黨團所提的核三重啟公投，兩案都交由中選會辦理。在野企圖讓公投綁大選，凝聚支持者投下罷免不同意票。

據悉，中選會將在今日下午3時30分開臨時委員會討論，反廢死公投、核三重啟公投相關事項，另外也將視上午立法院院會議程，有機會在委員會排入國內移轉投票、反戒嚴公投。

中選會曾說，立法院依公投法第2條、公投法第15條等規定就「重大政策之創制或複決」決議所交付的公投案，應符合公投法所定要件；中選會會依中選會組織法、公投法等法律規定做適法處理。

中選會主委李進勇曾表示，如果是由立法院提出公投，公投日依法就是今年8月23日，而中選會要在投票日前90天公告，立法院大約要在5月24日、5月25日間送到中選會。

雖然中選會今可望會處理反廢死、核三重啟二公投案，但李進勇曾批評反廢死公投邏輯自相矛盾，因此藍營仍憂心，若中選會對這二項公投案提出質疑，主張要另開公聽會再廣徵意見，等於宣告這二項公投趕不上在今年8月23日舉行。

至於國內移轉投票、反戒嚴公投，就算這二項公投案今天在立法院完成三讀，由於這次院會要到27日才結束，一定趕不及在25日前送中選會，因此在野黨恐放棄列案。

立法院 公投綁大選 中選會

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