快訊

特斯拉基本面差 股價卻狂飆勝輝達！網曝「馬斯克1優勢」：他懂賣夢

獨／台中狠父虐兒國小到高中「不給吃飯毒打8年」少年竟患重鬱

台中建案嚴重工安意外！鷹架倒塌 2工人墜10樓OHCA命危

白提立即撥付地方補助款 綠：藍白是罪魁禍首勿甩鍋

中央社／ 台北23日電
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。聯合報系資料照／記者黃婉婷攝影
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。聯合報系資料照／記者黃婉婷攝影

行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，民眾黨立法院黨團提案，要求立即將一般性補助款足額撥付給地方政府。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，藍白是罪魁禍首、勿甩鍋，本案是今天立法院會重點，民進黨團會把握論述機會，說清楚事情真相與原委。

立法院刪減中央政府總預算，要求行政院自行刪減新台幣636億餘元。行政院認為窒礙難行，已決定統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，再視釋憲結果決定後續撥付狀況。

台灣民眾黨立法院黨團提案，行政院主計總處應依立法院審議總預算案通案刪減的決議精神，立即將一般性補助款足額撥付給地方政府。該提案已列入23日立法院會討論事項。

針對上述議題，吳思瑤今天在立法院受訪表示，藍白聯手要變更今天立法院會議程，該提案是重中之重，但冤有頭債有主，行政院被藍白的立法院惡砍預算、被迫自斷手腳，藍白卻未搞清楚自己是罪魁禍首，還想甩鍋、想賴給總統賴清德。

吳思瑤指出，民進黨團會把握論述機會，把事情的原委、真相說明清楚，讓社會大眾知道一切的始作俑者是黃國昌，現在還敢提這種自我打臉的提案，況且行政院的作為並無違法，反倒違憲的是藍白立委。

吳思瑤最後表示，當初是藍白立委惡刪總預算案，現在造成這樣的後果，地方政府感到痛、人民承受苦果，大家都覺得難受，但行政團隊是受害者，也努力善後，真的是沒有辦法的辦法。

行政院 藍白 立法院

延伸閱讀

反對2028中火無煤決議 吳思瑤：提案的羅廷瑋只是怕罷免

政院統刪地方補助款 民眾黨團提案要求立即足額撥付

政院統刪地方補助款25% 綠：一切惡源是在野提案

府預算遭凍 阿兵哥沒飯吃？翁曉玲：被凍結的是廚師費

相關新聞

老農津貼 林俊憲較勁陳亭妃

老農津貼向來是選舉熱門話題，繼民進黨立委陳亭妃提出提高老農津貼排富門檻版本後，民進黨立委林俊憲、郭國文昨開記者會，訴求應...

新聞眼／陳亭妃vs.林俊憲 綠府城內戰從地方燒到中央

賴清德總統本命區台南，掀起二○二六年台南市長初選大戰。潛在候選人民進黨立委林俊憲昨天舉行記者會，呼籲老農津貼排富條款應與...

白提立即撥付地方補助款 綠：藍白是罪魁禍首勿甩鍋

行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，民眾黨立法院黨團提案，要求立即將一般性補助款足額撥付給地方政府。民進黨立法院...

亞洲綠色成長論壇 賴清德盼打造永續未來

環境部與國家發展委員會上午共同舉辦「台灣綠色成長啟動暨亞洲綠色成長論壇」，賴清德總統親自出席活動，並與多家國內企業共同啟...

全球首艘淨零船保利馬1號下水 林佳龍盼技轉海外夥伴

外交部長林佳龍與帛琉總統惠恕仁今天見證全球首艘淨零碳排船舶「保利馬1號」下水，他於社群媒體表示，期待將技術移轉給海外夥伴...

朱立倫要求國安簡報賴清德與會 總統府：規畫完將說明

賴清德總統指示國安團隊規畫向在野黨簡報國安情勢，國民黨朱立倫主席要求國安簡報須由總統親自與會。總統府發言人郭雅慧今天表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。