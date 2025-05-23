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藍白出手擬提公決案 要求政院立即撥付補助款

聯合報／ 屈彥辰唐筱恬/台北即時報導

行政院統刪地方一般性補助款約25%，引發地方強烈反彈。國民黨團、民眾黨團擬在立法院院會提案，要求行政院立即撥付114年度對地方政府一般性補助款及原住民族地區費用，並請行政院於1個月提補救措施送立法院審議。

立法院刪減中央政府總預算，行政院認為窒礙難行，決定統刪中央給地方的一般性補助款，刪減率25%，引發地方強烈反彈，刪減金額以屏東縣的52億元最多，其次依序為高雄市、彰化縣及台南市，舉債空間有限的苗栗縣也受嚴重衝擊。

由於中央給地方補助款算「法定預算」，藍白質疑行政院違法，決定提案反制。據了解，國民黨團、民眾黨團擬提公決案，要求行政院立即額撥付114年度對地方政府一般性補助款及原住民族地區基本費用，另外應由行政院自行調整刪減636億餘元，如有困難，請行政院於1個月內提出補救措施送立法院審議。

據了解，公決案還指出，經查「中央對直轄市及縣市政府補助辦法」第3條規定，一般性補助款包括基本財政收支差短與教育、社會福利及基本設施等補助經費，但行政院竟以「行政救濟」為名，在未經與地方政府溝通下行文給各直轄市及縣市政府，逕自刪減一般性補助款，嚴重影響民眾教育及社會福利等權益。

補助款 行政院 立法院

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