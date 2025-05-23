亞洲綠色成長論壇 賴清德盼打造永續未來

環境部與國家發展委員會上午共同舉辦「台灣綠色成長啟動暨亞洲綠色成長論壇」，賴清德總統親自出席活動，並與多家國內企業共同啟動「綠色成長聯盟」，象徵台灣邁向永續發展的重要一步。

活動中同時為百億元規模的「台灣綠色成長基金」及國內首座「清華大學永續學院」揭牌，從「產業力量」、「資金動能」與「人才支柱」三大關鍵面向切入，全面鋪展穩健的綠色成長藍圖。

賴清德總統致詞時強調，「綠色成長與2050淨零轉型」已成為台灣國家發展的核心戰略。過去一年，透過國家氣候變遷對策委員會凝聚各界共識，推動國家減碳新目標與台灣總體減碳行動計畫。今年正式進入「排碳有價」時代，彰顯政府對環境成本的重新定義，也標誌著台灣經濟體系正式與國際碳市場接軌，邁向更具韌性的永續未來。