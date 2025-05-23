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老農津貼 林俊憲較勁陳亭妃

聯合報／ 記者張曼蘋李成蔭／台北報導
民進黨立委林俊憲昨舉行記者會，認為老農津貼排富條款十四年不動，應修法保障農民權利。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委林俊憲昨舉行記者會，認為老農津貼排富條款十四年不動，應修法保障農民權利。記者潘俊宏／攝影

老農津貼向來是選舉熱門話題，繼民進黨立委陳亭妃提出提高老農津貼排富門檻版本後，民進黨立委林俊憲、郭國文昨開記者會，訴求應調高發放門檻至農業外個人所得六十萬、不動產八百萬、土地六百萬。由於陳亭妃與林俊憲在民進黨台南市長初選的競爭白熱化，雙方對此議題紛紛加碼，頗有互別苗頭意味。

農業部農業輔導司簡技王東良表示，一一二年底已提版本報請政院、一一三年行政院有開跨部會決議，但仍需通盤研議，接下來會向政院反映，並綜合大家都可接受的版本。

「老年農民福利津貼暫行條例」修法在本屆立院已有超過卅筆以上提案，其中陳亭妃去年十月提案，主張排富門檻從農業所得以外的五十萬元以上、土地及房屋價值合計五百萬元以上，調高為農業所得以外六十萬元以上，土地及房屋價值合計九百萬元以上。

陳亭妃今年五月初透過臉書大聲疾呼，地價漲了、物價漲了，只有制度沒跟上，如今陳再拋出修正草案，主張從每四年調整一次改為每一年調整，且當消費者物價指數年平均成長率超過百分之三時 ，即予調整。待連署完成後，預計二周內正式提出。

也有意參選台南市長的林俊憲，昨偕同郭國文說明修法主張。林俊憲表示，根據內政部公告地現值總額，去年比一○○年全國平均值增幅高達百分之七十七，但排富條款的門檻卻未調整，依舊是民國一○○年制訂的農業外個人所得五十萬、不動產價值超過五百萬、土地四百萬，因此應調高至農業外個人所得六十萬、不動產八百萬、土地六百萬，且應納入每四年依物價調整。

郭國文強調，農業部主張與八項社福津貼一同修正，導致修法速度緩慢，社福津貼是基於社會救助目的，與老農津貼作為農退完善之前，農民退休金的概念不同，不應綁一起。

國民黨立委謝龍介則認為，農民政策值得討論，只是民進黨每次到了選舉就加碼，失去理性討論空間；由此可見，民進黨台南市長初選已殺得刀刀見骨，林俊憲到處都說台南建設都是自己爭取，招式盡出，這不顯得現任市長黃偉哲很「兩光」嗎？

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