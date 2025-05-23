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新聞眼／陳亭妃vs.林俊憲 綠府城內戰從地方燒到中央

聯合報／ 本報記者蔡晉宇

賴清德總統本命區台南，掀起二○二六年台南市長初選大戰。潛在候選人民進黨立委林俊憲昨天舉行記者會，呼籲老農津貼排富條款應與時俱進，為農民爭取權益的背後，被認為是因初選可能對手陳亭妃也曾提出相似主張，頗有互別苗頭意味。

其實早在一年前，林俊憲、陳亭妃雙方陣營就為了初選多有較勁。去年七月，林俊憲與郭國文在立法院合辦推廣台南酪梨活動，陳亭妃也主動到場，但同是台南立委，當林俊憲、郭國文受訪時，陳亭妃則在一旁等待，郭、林兩人與陳幾乎沒有互動，僅在合照時同框。

知情人士透露，兩陣營競爭暗潮洶湧，連在立院推廣酪梨都要互別苗頭，當天郭國文、林俊憲在打酪梨牛奶的同時，陳亭妃還老早預定了不少酪梨，同一天在立院推廣分送、互相拚場，堪稱「酪梨不兩立」。

林俊憲、陳亭妃角力戰從中央延伸到地方，過去一段時間以來，雙方陣營互控重複會勘地方工程，並都自稱哪些建設是自己爭取的，昨日的戰場更延續到了政策面上，各自都要主打是台南捍衛農民的第一品牌。

台南市長初選還有另一個重點是「與國民黨的距離」，林俊憲、陳亭妃日前互指對方和國民黨立委謝龍介比較要好，兩人都以團結綠營自居，目的都是要訴諸台南綠營基本盤，彰顯自己才是「正綠軍」。近期雙方也接連打出「信賴牌」，林俊憲喊「信賴連憲」口號，陳亭妃也掛上和賴清德合照的「妃常信賴」看板。

林俊憲、陳亭妃兩人昨在老農津貼議題上競相加碼，似乎已進入「你有，我也要有」的軍備競賽，讓選民看得眼花撩亂，但台南深受光電、非法廢棄物傾倒之苦，在地人更自嘲台南有三板「棺材板、光電板、選舉看板」，兩人較勁的同時，誰才是真的把台南人放在心中？答案恐怕在初選過後就會揭曉。

陳亭妃 林俊憲 台南

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