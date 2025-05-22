吳志中接受法媒專訪：民主台灣是中共威權體制的挑戰

中央社／ 台北22日電

外交部政次吳志中接受法國「電訊報」專訪時表示，兩岸關係之所以持續緊張，原因在於台灣成功展現民主制度可在華人社會有效運作，直接挑戰中共主張「唯有威權體制能為中國人民帶來福祉」論述。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部政務次長吳志中5月間接受法國「電訊報」（Le Télégramme）專訪，該報於5月21日刊出專訪內容。吳志中在訪談中闡述兩岸情勢根源與中國對台灣威脅本質，指出台灣民主制度對中國威權統治構成根本挑戰，並說明台灣因應策略與強化國防的整體部署。

吳志中表示，兩岸關係之所以持續緊張，根本原因在於台灣成功展現民主制度可在華人社會有效運作，直接挑戰中共所主張的「唯有威權體制能為中國人民帶來福祉」的論述。習近平上台後更積極推動統一台灣，藉此擴張中國在太平洋的主導地位，進而重塑國際秩序。

吳志中強調，2027年是中共解放軍建軍百週年，北京正加速推動軍力現代化，並可能視此為對台動武的關鍵時點。

針對軍事風險，吳志中指出，兩岸短期內爆發衝突的可能性雖不高，但是台灣絕不低估威脅，並展現強烈的自我防衛決心。近年台灣持續強化防衛能力，國防預算增幅達80%，占政府預算比重近17%，現役軍力已達18萬人，規模超越部分歐洲國家，展現堅實備戰實力。

談及美台軍事合作，吳志中說明，美國始終是台灣最堅實的戰略夥伴，對台支持從未動搖。台灣主要軍備採購仍以美國為主，雙邊軍事合作持續深化。

吳志中最後提到，中國對台滲透構成台灣當前所面臨的真實危機。北京正試圖削弱台灣政府治理能力、破壞防衛體系運作，並在外交上孤立台灣。如今，台灣社會已高度警覺中國滲透的危害，政府也持續強化國安法制、提升社會防衛韌性，以因應中國透過假訊息、間諜行動等混合戰手段所進行的分化企圖，堅定維護台灣民主制度與社會穩定。

對台 外交部 吳志中

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