朱立倫要求國安簡報賴清德與會 總統府：規畫完將說明

賴清德總統指示國安團隊規畫向在野黨簡報國安情勢，國民黨朱立倫主席要求國安簡報須由總統親自與會。總統府發言人郭雅慧今天表示，由於這項向在野政黨領袖進行的國安簡報是為我國首次，為求慎重並嚴謹相關作業，賴總統已責請總統府秘書長潘孟安負責前期溝通協調，並由國安會參考先進國家經驗與我國國家安全事務需要，就簡報安排進行統籌規畫中。

郭雅慧表示，目前潘孟安已接續致電國民黨秘書長黃健庭與民眾黨秘書長周榆修，表達相關簡報刻正加速規畫，待規畫完成，將向兩黨及國人說明相關安排，務求這項簡報能助益在野領袖，完整了解當前國家安全情勢與爭取共同努力的共識。

郭雅慧表示，政黨可以競爭，國家不能犧牲，賴總統期盼不分黨派都能以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，並在這樣的共識基礎上，攜手面對國家的各項挑戰。