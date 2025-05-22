快訊

英國28歲女遊土耳其不明原因身亡 回國後發現「心臟不見了」

又有車長被狂毆！台鐵1天3起暴力事件 酒醉旅客遭鐵警帶回

聽新聞
0:00 / 0:00

朱立倫要求國安簡報賴清德與會 總統府：規畫完將說明

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統指示國安團隊規畫向在野黨簡報國安情勢，國民黨朱立倫主席要求國安簡報須由總統親自與會。總統府發言人郭雅慧今天表示，由於這項向在野政黨領袖進行的國安簡報是為我國首次，為求慎重並嚴謹相關作業，賴總統已責請總統府秘書長潘孟安負責前期溝通協調，並由國安會參考先進國家經驗與我國國家安全事務需要，就簡報安排進行統籌規畫中。

郭雅慧表示，目前潘孟安已接續致電國民黨秘書長黃健庭與民眾黨秘書長周榆修，表達相關簡報刻正加速規畫，待規畫完成，將向兩黨及國人說明相關安排，務求這項簡報能助益在野領袖，完整了解當前國家安全情勢與爭取共同努力的共識。

郭雅慧表示，政黨可以競爭，國家不能犧牲，賴總統期盼不分黨派都能以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，並在這樣的共識基礎上，攜手面對國家的各項挑戰。

總統府發言人 潘孟安 國安會

延伸閱讀

櫻井翔訪問賴清德總統 陸網友崩潰：別想來鳥巢開唱

葉元之反罷免街講造勢 朱立倫喊「加油」氣氛沸騰

「反惡罷、戰獨裁」朱立倫籲投不同意：總統不能帶頭製造仇恨

影／板橋反惡罷助講 朱立倫呼籲賴清德讓社會回歸穩定與和平

相關新聞

全球首艘淨零船保利馬1號下水 林佳龍盼技轉海外夥伴

外交部長林佳龍與帛琉總統惠恕仁今天見證全球首艘淨零碳排船舶「保利馬1號」下水，他於社群媒體表示，期待將技術移轉給海外夥伴...

朱立倫要求國安簡報賴清德與會 總統府：規畫完將說明

賴清德總統指示國安團隊規畫向在野黨簡報國安情勢，國民黨朱立倫主席要求國安簡報須由總統親自與會。總統府發言人郭雅慧今天表示...

推全民運動 賴總統：2030年「身體活動人口數」增加15%

總統府健康台灣推動委員會今天召開第四次會議，本次會議主軸是「推動全民運動促進國人健康」，會後總統府發言人郭雅慧轉述，賴清...

副總統接見法國議員訪團 期盼持續深化雙邊合作

副總統蕭美琴今天接見法國前公職部長暨國民議會友台小組議員卡斯巴里昂所率議員團表示，感謝法國政府在國際場域強調台灣參與國際...

賴總統：讓台灣參與WHO 絕對可對國際醫療公衛做更多貢獻

總統府健康台灣推動委員會第四次會議今天登場，賴清德總統致詞時表示，未來政府將從營造社會氛圍、建構支持性環境、提升人民自主...

「外交事務」期刊：美應批評台領袖暗示台獨言行

「外交事務」(Foreign Affairs)期刊20日刊文指出，美國的台海戰略大抵圍繞嚇阻中國攻擊台灣，但嚇阻成功的關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。