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推全民運動 賴總統：2030年「身體活動人口數」增加15%

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府健康台灣推動委員會今天召開第四次會議，賴清德總統在會中裁示，讓運動成為國人生活的一部分，在2030年較2021年，「身體活動人口數」增加15%。圖／總統府提供
總統府健康台灣推動委員會今天召開第四次會議，賴清德總統在會中裁示，讓運動成為國人生活的一部分，在2030年較2021年，「身體活動人口數」增加15%。圖／總統府提供

總統府健康台灣推動委員會今天召開第四次會議，本次會議主軸是「推動全民運動促進國人健康」，會後總統府發言人郭雅慧轉述，賴清德總統在會中裁示，讓運動成為國人生活的一部分，在2030年較2021年，「身體活動人口數」增加15%。

賴總統表示，世界衛生組織（WHO）曾指出，身體活動量不足，是導致非傳染性疾病（NCD）的四大主要風險因子之一，定期的體育活動，對身體和心理健康有顯著的好處。未來政府將從營造社會氛圍、建構支持性環境、提升人民自主健康意識、整合資訊系統等四大策略著手，推廣全民運動。

賴總統指出，請交通部繼續推動自行車道的布建計畫，並和農業部、國發會，以及地方政府合作，彙整並公開各地步道資訊，建構安全友善的步道路網與步道分級。

賴總統說，鼓勵地方政府善用民間單位組織以公私協力方式，打造因地制宜的運動促進措施。每一縣市在2030年較2021年，「身體活動人口數」達15%以上。

賴總統也裁示，請教育部，繼續加強健康促進課程內容，以及教學策劃，確保各個學習階段落實健康教育，以正確的健康觀念與生活習慣，提升學生均衡飲食、規律運動、心理韌性，以及自我健康管理能力。

賴總統指出，委員有特別提到，金管會已經要求上市櫃公司ESG的內涵要求，把健康促進納進去，相信結果會更好。「我們一起持續精進施政、完善健康促進體系，提升國民健康水準。」

為了鼓勵全民運動，教育部表示將提供參與身體活動或運動民眾如動滋券、運動幣等誘因。教育部次長張廖萬堅說，過去動滋券一開始使用率很高，但民眾抵用的項目多是買運動用品，後來修正後，對鼓勵運動產業發展如運動中心消費，使用率降低。

張廖萬堅表示，未來運動部成立後會有行政法人運動產業發展中心，會研究讓運動幣可以直接在手機使用，較方便使用率也會較高。

運動 教育部

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