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副總統接見法國議員訪團 期盼持續深化雙邊合作

中央社／ 台北22日電
副總統蕭美琴。圖／聯合報系資料照片
副總統蕭美琴。圖／聯合報系資料照片

副總統蕭美琴今天接見法國前公職部長暨國民議會友台小組議員卡斯巴里昂所率議員團表示，感謝法國政府在國際場域強調台灣參與國際組織及台海和平穩定的重要性。並期盼兩國持續合作，結合彼此優勢，為兩國社會帶來成長與繁榮。

副總統蕭美琴上午在總統府接見法國前公職部長暨國民議會友台小組議員卡斯巴里昂（GuillaumeKasbarian，另譯：卡巴揚）所率訪團成員，副總統致詞時首先歡迎訪團來訪，尤其法國國民議會友台小組一直堅定支持台法關係持續深化，雙方關係也有顯著進展。

蕭美琴提到，近年來，兩國持續在經濟、科技、文化、體育等領域拓展合作。對於去年台灣奧運代表團在法國參賽期間受到的妥善照顧，她特別表達感謝，奧運代表團的出色表現激勵了整個社會，也包括緊接著辦理的帕拉林匹克運動會。另外，台灣也派出代表團參與巴黎文化奧運相關活動，很高興看到台法關係在各個層面上蓬勃發展。

副總統並感謝法國政府和人民，特別是法國政府在國際場域強調台灣參與國際組織的重要性，近期更重申支持台灣有意義的參與世界衛生組織（WHO）、世界衛生大會（WHA）及其他有助全球健康的公共衛生活動。

她也感謝法國政府在G7等峰會等國際場域重申，台海和平穩定的重要性，並且在國家長期國防戰略中強調自由航行權的重要性，以及對維護和平的承諾，這些對台灣而言深具意義且至關重要。

副總統期盼，台灣與法國在各領域持續合作，法國在某些領域具有優勢，台灣也有自身的強項，希望兩國結合彼此的優勢，特別是在科技領域及促進人類福祉方面，開創更多機會，為兩國社會帶來成長與繁榮。

訪團成員包括烏蘇法（Estelle Youssouffa，另譯：游蘇法）、宓迪（Paul Midy）及勒弗（Corentin Le Fur，另譯：勒福）共4名議員。除團長卡斯巴里昂外，其他議員都是首度來訪，由外交部次長吳志中、駐法國代表處代表郝培芝陪同拜會副總統。

議員 法國 台法關係

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