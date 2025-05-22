賴總統：讓台灣參與WHO 絕對可對國際醫療公衛做更多貢獻

總統府健康台灣推動委員會第四次會議今天登場，賴清德總統致詞時表示，未來政府將從營造社會氛圍、建構支持性環境、提升人民自主健康意識、整合資訊系統等四大策略著手，推廣全民運動。

此外，我國連續9年遭世界衛生大會（WHA）拒於門外，衛福部長邱泰源正率領「世衛行動團」赴日內瓦交流，賴總統說，只要讓台灣參與WHO相關活動，「我們絕對可以對國際醫療公衛體系，做出更多貢獻」。

以下為賴總統致詞內容

總統府潘孟安秘書長、三位副召集人—陳志鴻教授、翁啟惠會長、陳時中政委，各位顧問及委員、以及線上收看直播的好朋友，大家午安、大家好！

今天是「健康台灣推動委員會」第四次會議，就在前天，我和蕭美琴副總統就職滿一週年，在這裡，我要感謝三位副召集人、各位顧問、委員，從委員會去年8月召開第一次會議以來，對於各項健康政策的努力和付出。

在上個月27號，我們也透過「2025健康台灣全國論壇」，讓醫界朋友們瞭解「健康台灣推動委員會」的成果、政府當前的政策，以及接下來的目標。

我要向大家報告，不論是今天的委員會，或是「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」，運作將近一年來，我們努力落實跨部門、跨領域、公私協力的精神。現在，各項政策的討論和推動，已經從單一部會各司其職，到全政府分工合作，並且持續擴大全社會的參與，而我們下階段的任務就是，要讓全民共感。

我們要積極發起全民可參與的行動、推廣全民應具備的認知與觀念，讓「促進健康」、「因應氣候變遷」、「提升全社會防衛韌性」的概念與作為，能夠融入民眾的生活。當民眾對政策有感、有參與，才能一起落實各委員會所設定的目標。

例如，去年首次會議，我們設下「健康台灣」的目標，是在8年內，民眾平均餘命從79歲提升到82歲，不健康年數占平均餘命比例從百分之10下降到百分之8。

為了達到這個目標，我們必須結合各部會的力量，建置完整的運動網絡，並且促進全民、全齡養成規律運動習慣，在2030年，較2021年，身體活動人口數增加百分之15，進而增加國人的健康平均餘命。

世界衛生組織（WHO）曾指出，身體活動量不足，是導致非傳染性疾病（NCD）的四大主要風險因子之一，而定期的體育活動，對身體和心理健康有顯著的好處。

但根據台灣2021年的國民健康訪問調查，高達一半以上的國人，未達WHO建議，每週150分鐘中等強度以上身體活動量。我們一定要透過各項政策，來提升各年齡層國人身體活動意願。

因此，今天的會議，除了由衛福部報告，「第三次委員會議列管事項辦理情形」，也特別請衛福部及教育部分別報告， 「推動全民運動促進國人健康」，以及「高級中等以下學校健康促進相關議題課程與教學活動」。

如同我稍早提到，我們政策的推動，已經提升到全政府分工合作，今天衛福部的報告，集結了交通部、教育部、勞動部等部會的規劃，並且加上委員會簡文仁委員及行政院在會前的指導。

未來，政府將從營造社會氛圍、建構支持性環境、提升人民自主健康意識，以及整合資訊系統等四大策略著手，推廣全民運動。

另外，教育是培養健康國民的基礎與關鍵，從小就建立正確的健康觀念，發展符合自身需求的健康行為、並養成習慣後，成年維持運動習慣的可能性，才會大幅提升。

稍後，教育部將向各位報告，如何透過健康促進相關課程，讓孩子們理解健康的重要性，並透過實作與情境教學，內化為日常習慣。

未來，我們要透過跨部會合作，完善校園健康促進政策，以及與家庭、社區的緊密連結，打造完整的健康教育支持系統，讓健康不只是書本上的知識，而是每個人生活的日常。

我要強調，打造「健康台灣」，需要跨部會合作，需要公私協力，更需要全民參與，才能讓國人更健康、國家更強，讓世界擁抱台灣。

台灣的各項健康政策和醫療公衛經驗，都能促進跟世界的交流合作。在我們 開會當下，衛福部邱泰源部長，正率領「世衛行動團」，在日內瓦進行醫衛專業交流，不僅僅向世界展現台灣豐厚的醫衛軟實力，也向國際發聲，只要讓台灣參與WHO相關活動，我們絕對可以對國際醫療公衛體系，做出更多貢獻。

再次感謝各位顧問和委員，跟政府一起打拚，也期待各位聽完報告後，能從不同領域的角度，提供專業意見，給政府各部會參考，一起來提高民眾的健康管理意識，攜手實現「健康台灣」的願景。謝謝大家！