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經濟部、國發會2部會預算 立院委員會全數解凍

中央社／ 台北22日電

立法院今天審查經濟部國發會預算凍結案，經委員討論後，2部會的預算凍結案全數解凍，其中經濟部解凍金額為新台幣90億元，包含科技專案23億元、撥補石油基金及能源基金23億元等，將送至院會完成解凍程序。

立法院經濟委員會今天處理或審查114年度中央政府總預算有關經濟部、國家發展委員會及所屬主管預算凍結案等案。

114年總預算案日前於立法院完成三讀，經濟部及所屬機關114年預算遭凍結90億元，包含科技專案23億元、撥補石油基金及能源基金23億元、業務費10%至50%。

此外，國發會及所屬預算凍結約4.3億元，主要是業務費凍結30%。

列席的經濟部長郭智輝、國發會副主委高仙桂也於會後，向國民黨籍立委謝衣鳯、民進黨籍立委蔡易餘和邱議瑩等人致意感謝。

經濟部 立法院 國發會

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