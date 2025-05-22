經濟部、國發會2部會預算 立院委員會全數解凍

日前新北市三峽發生3死12傷的嚴重車禍，再度引發國人對於行車安全的高度關注，第一時間把矛頭指向高齡駕駛，連交通部宣布的改善道安三大措施，也是瞄準高齡駕駛，不能說交通部畫錯重點，但這種應付風向的倉促檢討，實在太輕忽道安問題。三峽這件重大車禍的發生，必須從四個面向來檢討，缺一不可；日本經歷兩次交通戰爭才大幅減少車禍死亡數，台灣現在也需要一場交通戰爭。

2025-05-22 14:13