經濟部、國發會2部會預算 立院委員會全數解凍
立法院今天審查經濟部、國發會預算凍結案，經委員討論後，2部會的預算凍結案全數解凍，其中經濟部解凍金額為新台幣90億元，包含科技專案23億元、撥補石油基金及能源基金23億元等，將送至院會完成解凍程序。
立法院經濟委員會今天處理或審查114年度中央政府總預算有關經濟部、國家發展委員會及所屬主管預算凍結案等案。
114年總預算案日前於立法院完成三讀，經濟部及所屬機關114年預算遭凍結90億元，包含科技專案23億元、撥補石油基金及能源基金23億元、業務費10%至50%。
此外，國發會及所屬預算凍結約4.3億元，主要是業務費凍結30%。
列席的經濟部長郭智輝、國發會副主委高仙桂也於會後，向國民黨籍立委謝衣鳯、民進黨籍立委蔡易餘和邱議瑩等人致意感謝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言