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張亞中再戰國民黨主席：黨籍總統參選人確認即交黨權

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
孫文學校總校長張亞中。圖／聯合報系資料照片
孫文學校總校長張亞中。圖／聯合報系資料照片

孫文學校總校長張亞中今開記者會正式宣布參選國民黨主席，他批評今日領導階層已失去建黨初衷，現在存在兩岸論述及身分認同錯亂、地方連結失衡等三大結構性問題，他同時宣誓四大改革承諾，包含未來黨籍總統參選人要有選戰所有黨權、黨籍總統自動接任黨主席、請立法院前院長王金平擔任兩岸和平全權代表、設「公義部」監督民進黨執政。

國民黨主席今年將改選，適逢大罷免投票，黨內推測改選將延至大罷免後才會登場。孫文學校總校長張亞中宣布將參選國民黨主席，並於今舉行記者會，完整說明並闡述未來工作重點，包括提出四項重要的「政治承諾」。

張亞中表示，關稅大戰讓大家都焦慮，「境外敵對勢力」把台灣推向「準宣戰」，「賴十七條」也把台灣推向「準戒嚴」；另一方面，國民黨也正受民進黨「毀黨式」追殺，從大罷免到司法迫害，此時唯有重新整隊、團結自救、全面迎戰，國民黨有義務引領中華民國走出險境。

張亞中指出，國民黨若要承擔重任，必先自我反省，今天的領導階層已失去建黨初衷，論述不成體系、組織上下失序，連最忠貞的黃復興黨部都被懲罰式地裁撤；現在黨、國、兩岸的危機更為加劇，呼籲大家破釜沈舟、背水一戰、力挽狂瀾，再次攜手「救黨、救國、救兩岸」。

張亞中分析，國民黨根基存在三大結構性問題，包含兩岸議題被民進黨牽著鼻子走、歷史文化與身分認同議題未能撥亂反正、黨中央與地方連結失衡。他宣誓，若當選將立刻啟動三項改革工程，第一是數位轉型，革新黨務管理機制；第二是重建政策路線與戰略藍圖，建構清晰完整主張與路線；第三是重建理念信仰，深入基層座談。

張亞中宣誓四項重大改革承諾，第一是重建總統大選事權統一制度，一旦總統候選人確定，黨主席交予選戰所有黨權；第二是建立黨主席任期與憲政體制一致的制度，黨籍總統自動接任黨主席；第三是創和平之路，為國共和解與兩岸和平，請王金平擔任全權代表；第四，為全面監督民進黨執政，設立「公義部」，請前立委邱毅承擔重責。

黨主席 張亞中 國民黨

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