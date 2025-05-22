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府城內戰大搶農民票 謝龍介：綠營已殺得刀刀見骨

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇（中）今天在立法院黨團舉辦「大刪地方補助款 賴政府心中還有人民？」記者會，並於會後接受媒體聯訪。記者許正宏／攝影
國民黨立委王鴻薇（中）今天在立法院黨團舉辦「大刪地方補助款 賴政府心中還有人民？」記者會，並於會後接受媒體聯訪。記者許正宏／攝影

民進黨立委郭國文、林俊憲今開記者會呼籲調整老農津貼排富條款，由於民進黨立委陳亭妃近日才剛提，也被視為台南市長初選已殺紅眼，提早搶農民票。國民黨立委謝龍介表示，政策可以討論，但不能每次到選舉才來加碼、政策買票，而這也顯示民進黨台南市長初選已經殺紅眼；國民黨立委王鴻薇也批評，請這些綠委先關心政府到底有無好好保護農民。

郭國文、林俊憲表示，近年物價、房價都大幅成長，老農津貼發放的金額也逐步調高，但排富條款仍照民國100年制訂的門檻，導致不少老農因土地增值，而不符合領取資格，希望農業部優先修正老農津貼的排富條款。不過，類似的訴求，民進黨立委陳亭妃在近期也曾倡議過，外界推測，民進黨台南市長初選恐怕早已開打，大家為了搶農民票已經殺紅眼。

謝龍介表示，農民很辛苦，政策的確值得討論，大家也有同樣看法的地方，只是民進黨每次都是選舉到了出來做政策買票，不能為了選舉這樣不斷加碼，就失去理性討論空間；從這議題上也可看到，民進黨台南市長初選已經殺得刀刀見骨，林俊憲到處都說是自己的建設，為了初選招式盡出，但這不顯得現任市長黃偉哲很「兩光」？謝強調，自己面對民進黨各種動作，一切都是平常心。

王鴻薇呼籲，請民進黨立委先關心政府到底承諾了什麼？有沒有保護農民？現在面對可能而來的農產品關稅、開放美國農產品進口等政策，政府全部黑箱作業，民進黨立委若真的想要照顧好農民，請好好思考美國對等關稅談判裡面，會犧牲怎樣的權益，不要只看到農民楊儒門在高聲疾呼，但卻看不到民進黨立委幫農民發聲。

國民黨立委謝龍介。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委謝龍介。圖／聯合報系資料照片

陳亭妃 謝龍介 民進黨 林俊憲 台南

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