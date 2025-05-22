快訊

日本白米、汽油漲翻天 東京免收4個月水費基本費盼人們「別省冷氣錢」

敵性證人爆殺傷力證詞？林洲民：柯文哲說「京華城一放手就差100億」

2以色列駐美職員遭槍擊身亡！美司法部長到場 槍手動機尚不明

老農津貼排富條款14年未調整 綠委籲農業部修正

中央社／ 台北22日電

民進黨立委郭國文林俊憲今天召開記者會指出，老農津貼排富條款已14年未調整，近年通貨膨脹，導致不少老農因土地增值而不符合領取資格，呼籲農業部修正老農津貼排富條款，並納入自我調節機制，可依物價調整。

民進黨立委郭國文、林俊憲等人今天在立法院召開記者會，由於近年物價、房價大幅成長，但老農津貼排富條款仍照民國100年制定的門檻，導致不少老農因土地增值，而不符合領取資格，呼籲農業部優先修正老農津貼的排富條款。

林俊憲表示，老農津貼從101年發放新台幣7000元後，當年物價指數已從92.38漲至113年的106.59，成長15%，老農津貼因為有隨物價調整的自我調節機制，所以去年發放金額來到8110元，但老農津貼排富條款的部分，卻14年未調整。

林俊憲指出，根據內政部公告地現值總額，100年全國平均值為每公頃2050萬2000元，113年則為3629萬5000元，增幅高達77%，但排富條款的門檻卻未調整，依舊是100年制定的農業外個人所得50萬元，不動產價值超過500萬元，土地400萬元。

林俊憲表示，若依照目前的房、物價水準，排富門檻應該調高至農業外個人所得60萬元、不動產800萬元、土地600萬元，較能符合現實狀況，建議納入類似老農津貼的自我調節機制，每4年依照物價調整。

郭國文指出，他是首位提出調整老農津貼排富條款的立委，農業部雖然也有意願修法，但主張跟8項社福津貼一同修正，導致修法速度緩慢。他認為社福津貼是基於社會救助，照顧弱勢的目的，與老農津貼作為農退完善前，農民退休金的概念不同，不應綁在一起。

郭國文表示，他主張農業部應優先針對老農津貼排富條款進行修正，避免在有老農因不合理的排富標準，少掉一個月8000多元的退休金。

郭國文指出，目前主計總處除了物價指數之外，從107年開始公布「高齡家庭消費者物價指數」，通常數字會比物價指數稍微高一些，也更符合老農津貼發放的用意，因此他也提案修法，把發放標準改為高齡家庭消費者物價指數。

郭國文 老農津貼 林俊憲

延伸閱讀

【即時短評】綠府城內戰酪梨不兩立 妃憲「軍備競賽」搶農民票

選戰開打 陳亭妃、林俊憲接連拋調高老農津貼門檻別苗頭

她揪友實踐「林俊憲看板酒精路跑」 2.1公里遇15個看板

林俊憲爭取前瞻近20億元 南市再建4座立體停車場

相關新聞

選戰開打 陳亭妃、林俊憲接連拋調高老農津貼門檻別苗頭

每到選舉老農津貼調整就成熱門話題，繼民進黨立委陳亭妃提出提高排富門檻的版本後，民進黨立委郭國文、林俊憲今開記者會...

主權基金也是髮夾彎？國發會4個月前文件解密

總統賴清德520就職周年時宣布要成立主權基金，但行政院相關部會不僅事前沒有討論，國發會4個月前還以書面報告回函立法院指出...

獨／王金平愛將陸淑美宣布引退 外型亮麗女兒正式接棒

高雄市議員陸淑美23歲踏入政壇，明年將滿40年，歷經鎮代會、高雄縣市合併等重要歷程，為替國民黨注入新血，陸淑美今天宣布「...

林昶佐成駐芬蘭代表引國際關注 紐時指1原因「合適選擇」

紐約時報21日報導，台灣閃靈樂團主唱兼前立委林昶佐19日獲任駐芬蘭代表，消息引發全球重金屬樂迷振奮，而這項任命以人均金屬...

不能輸林俊憲 陳亭妃再拋：老農津貼檢討每四年縮成每年

近年物價、房價大幅成長，許多老農因土地增值，遭老農津貼的排富排款「排除」，不符合領取資格。民進黨立委陳亭妃再拋出修正「老...

府城內戰大搶農民票 謝龍介：綠營已殺得刀刀見骨

民進黨立委郭國文、林俊憲今開記者會呼籲調整老農津貼排富條款，由於民進黨立委陳亭妃近日才剛提，也被視為台南市長初選已殺紅眼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。