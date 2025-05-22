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賴總統執政周年談話兩岸「消音」？學者曝背後考量

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統就職周年談話未主動提兩岸論述，引發國內外關注。圖／聯合報資料照片
賴清德總統就職周年談話未主動提兩岸論述，引發國內外關注。圖／聯合報資料照片

賴清德總統就職周年談話，未主動提及兩岸論述，兩岸議題形同「消音」，國安會前副秘書長楊永明表示，賴清德總統在就職周年演說讓兩岸議題完全消失，這是很刻意的操作，其背後反映兩種策略，一是符合「脫中入北」基調，二是因應美國，賴總統感受到美國總統川普的「和平與統一是有利的」，不敢再談兩岸，再談只會是批判的，因此乾脆不談，避免讓美國再受刺激。

楊永明表示，賴總統引聖經來說朋友之間難免摩擦終究能夠磨合，實際上凸顯台美之間出現大問題，當台灣已經送上台積電加碼投資美國的大禮包，川普卻還要邊緣化台灣，甚至說出「統一與和平」，意味著美中貿易談判過程中中方官員提到此事，經由美國財長貝森特轉述，川普也聽進去了。

楊永明指出，賴總統現在跟川普核心團隊毫無溝通管道，送上大禮還被冷待，因此賴總統乾脆不提兩岸，一方面避免美國受刺激，一方面又可繼續「脫中入北」。他相信未來賴政府會持續類似做法。

國民黨前立委林郁方表示，在兩岸問題上，川普其實沒做功課，想到什麼說什麼，也因此根本不考慮戰略清晰或戰略模糊，唯利益是從；川普說的每一句話其實不會反映他的內心，他的每一句話都是戰略模糊，但從一個角度上看又非常清晰—「利益」。

林郁方指出，川普必然不樂見兩岸爆發衝突，若如此，美國即便採取軍事行動也都只是希望能用和平方式解決衝突，美國不會考慮要站在哪一邊。他認為，台灣必須展現智慧，試著自己處理兩岸關係，而非把兩岸關係交給別人去處理。

賴清德 美國 楊永明 兩岸關係

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