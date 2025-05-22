【即時短評】綠府城內戰酪梨不兩立 妃憲「軍備競賽」搶農民票

民進黨立委林俊憲今天舉行記者會，呼籲老農津貼排富條款應與時俱進，為農民爭取權益的背後，也因為陳亭妃曾提出相似主張，被解讀有互別苗頭意味；雖該議題早在前年就有綠委提出，林再次呼籲的原因，本意是強化農民支持，卻也顯示出林俊憲與陳亭妃兩組民進黨台南市長初選擬參選人已進入「你有，我也要有」的軍備競賽，綠營府城內戰，競爭強度持續提升。

其實早在一年前，雙方陣營就已是楚河漢界、壁壘分明。去年7月，林俊憲陣營在立法院合辦推廣在地酪梨活動，陳亭妃也主動到場，但同是台南立委，當林俊憲、郭國文受訪時，陳亭妃則等在一旁，郭、林與陳幾乎沒有互動，僅在合照時同框。

知情人士更透露，兩陣營從地方角力到中央，連推廣酪梨到立院都要互別苗頭，當天郭國文、林俊憲在打酪梨牛奶的同時，陳亭妃也老早預定了為數不少的酪梨，同一天在立院推廣分送，互相拚場，堪稱「酪梨不兩立」。

連酪梨都有別，其他更高度政治攻防自然互不相讓。過去一段時間以來，雙方陣營互控重複會勘地方工程，並都自稱哪些建設是自己爭取的，今天戰場更延續到了政策面，各自都要主打是台南捍衛農民的第一品牌。

台南市長初選的另一個重點是「與國民黨的距離」，有別於政策、建設要攬在自己身上，和藍營沾上邊則是雙方陣營都避之唯恐不及的。林俊憲、陳亭妃互指對方和國民黨謝龍介比較要好，並都以團結綠營自居，目的都是要訴諸綠營基本盤仍佔多數的台南選民，自己才是「正綠軍」。雙方於是都打出「信賴牌」，林俊憲喊「信賴連憲」口號，陳亭妃也有和賴清德合照的「妃常信賴」看板。

綠營內戰變成軍備競賽，民眾早已眼花撩亂，台南人未必弄得清楚雙方陣營的派系糾葛，但台南有三板「棺材板、光電板、選舉看板」已成在地人自嘲話題，卻是每天出門都會有的真切感受。林俊憲與陳亭妃若只關心如何擊倒對方，那恐怕最終沒人能獲得民眾真正的信賴。