選戰開打 陳亭妃、林俊憲接連拋調高老農津貼門檻別苗頭

每到選舉老農津貼調整就成熱門話題，繼民進黨立委陳亭妃提出提高排富門檻的版本後，民進黨立委郭國文、林俊憲今開記者會，訴求應調高發放門檻至農業外個人所得60萬、不動產800萬、土地600萬。而由於陳亭妃與林俊憲在民進黨台南市長初選的競爭白熱化，雙方對此議題皆有加碼主張，較勁意味濃厚。

每到選舉老農津貼調整就成熱門話題，繼民進黨立委陳亭妃提出提高排富門檻的版本後，民進黨立委郭國文、林俊憲今開記者會，訴求應調高發放門檻至農業外個人所得60萬、不動產800萬、土地600萬。而由於陳亭妃與林俊憲在民進黨台南市長初選的競爭白熱化，雙方對此議題皆有加碼主張，較勁意味濃厚。

「老年農民福利津貼暫行條例」修法在本屆立院已經有超過30筆以上的提案，其中陳亭妃也在去年10月提案，主張排富門檻也從農業所得以外的50萬元以上，土地及房屋價值合計500萬元以上，調高為農業所得以外60萬元以上，土地及房屋價值合計900萬元以上。

陳亭妃也在5月初再次透過臉書大聲疾呼，要求修正老農津貼排富條款，稱30年了，老農津貼500萬的排富門檻從沒調整過，地價漲了、物價漲了，只有制度沒跟上，很多農民擁有的是祖傳農地、耕作用地，不代表他們富有，只代表他們一輩子沒離開土地。

陳亭妃的競爭對手林俊憲，今也偕同郭國文說明自己的修法主張。林俊憲表示，老農津貼從民國101年發放7千元後，當年物價指數已從92.38漲至113年的106.59，成長15%，因此老農津貼也因物價調整的自我調節機制，去年發放金額來到8110元。

林俊憲表示，根據內政部公告地現值總額，100年全國平均值為每公頃2萬0502千元，113年則為3萬6295千元，增幅高達77%，但排富條款的門檻卻未調整，依舊是民國100年制訂的農業外個人所得50萬，不動產價值超過500萬，土地400萬。按目前房、物價水準，應調高至農業外個人所得60萬、不動產800萬、土地600萬，且應納入每4年依物價調整。

郭國文強調，自己是首位提出排富條款調整的立委，農業部雖然有意願修法，卻主張跟8項社福津貼一同修正，導致修法速度緩慢，社福津貼是基於社會救助，照顧弱勢的目的，與老農津貼作為農退完善之前，農民退休金的概念不同，不應綁在一起，農業部應優先針對「老農津貼」排富條款修正。

林俊憲還說，現在許多立委提案將金額調高，有許多不同版本，但要避免成為一種喊價，行政院一直說要調整各項津貼，相信也知道很多津貼已過年限應該要調高，呼籲行政院要來盡速調高老農津貼排富條款，並統合各委員意見提出政院版本。