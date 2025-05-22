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林昶佐成駐芬蘭代表引國際關注 紐時指1原因「合適選擇」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
紐約時報21日報導，台灣閃靈樂團主唱兼前立委林昶佐19日獲任駐芬蘭代表，消息引發全球重金屬樂迷振奮。圖/截自紐約時報
紐約時報21日報導，台灣閃靈樂團主唱兼前立委林昶佐19日獲任駐芬蘭代表，消息引發全球重金屬樂迷振奮。圖/截自紐約時報

紐約時報21日報導，台灣閃靈樂團主唱兼前立委林昶佐19日獲任駐芬蘭代表，消息引發全球重金屬樂迷振奮，而這項任命以人均金屬樂團最多的芬蘭而言似乎是「合適」選擇。

紐時提到，台灣總統賴清德任命林昶佐出任駐芬蘭代表，似乎是「合適」選擇。報導引用金屬樂迷經常使用的統計資料指出，芬蘭是全球人均金屬樂團最多的國家，每10萬人就有約80個樂團。而林昶佐和芬蘭也早有淵源，閃靈曾在芬蘭主要城市演出，並與當地音樂人合作。

報導引述美國布魯克林樂刊Metal Injection寫道：「如果要當北歐國家的大使，最好本身就是金屬樂團成員。」內文引述台灣外交部長林佳龍表示，林昶佐之所以獲選，是因他過往在人權倡議和國際交流上的經歷。

紐時簡述林昶佐在樂壇和政界的經歷，從1995年創立閃靈，而2005年專輯《Seediq Bale》陸續於2006年、2007年在美國和世界各地發行，進而受到國際注意。報導指出，閃靈長年透過音樂演出為台灣發聲，呼籲國際關注台灣被排除在聯合國組織外的處境。

紐時也提到，儘管重金屬樂迷可能樂見其任命，台灣部分在野黨立委憂心，林昶佐曾因焦慮症未服兵役，並質疑是否適任這項外交職務。

紐時描述，林昶佐獲任命之際，正值賴清德對中國採取更強硬立場，這也引發部分人士憂心，以目前川普的地緣政治態度，這樣的立場可能存在風險。

芬蘭 紐約時報 樂團 林昶佐 外交部

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