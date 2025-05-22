主權基金也是髮夾彎？國發會4個月前文件解密

總統賴清德520就職周年時宣布要成立主權基金，但行政院相關部會不僅事前沒有討論，國發會4個月前還以書面報告回函立法院指出，根據2年前的跨部會討論，列舉4項理由，認為沒有成立主權基金的必要。

國發會、經濟部今日至立法院經濟委員會報告114年度公務預算解凍案，主權基金為立委質詢焦點。國民黨立委鄭正鈐質詢國發會副主委高仙桂，根據今年1月15日國發會「主權財富基金規劃進度」，國發會根本認為不需要主權基金，沒想到4個月後就出現髮夾彎。

民進黨立委邱議瑩質詢國發會，主權基金的設計會參考新加坡？還是南韓？如何治理？

高仙桂解釋，回函給立法院的書面報告，是根據之前跟各部會討論的結論來做回覆的，最近一次有關主權基金的跨部會議是在2年前舉行的，總統宣示成立主權基金後，主責單位還要等行政院商議後決定，如果指定國發會擔任主責單位，國發會也會責無旁貸。

高仙桂表示，主權基金的設置涉設立目的，有些是財務型，目的在提高國家財富；策略投資型的目的則是增加國家產業競爭力，也有財務與策略投資混合型，每個國家會視其情勢，決定採哪一種型態，值得討論。現在的國發基金是屬於策略型投資。

鄭正鈐指出，行政院秘書長龔明鑫與經濟部長郭智輝日前才去美國參加「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit），質疑賴政府現在主權基金髮夾彎的目的，是為了讓美國再次偉大，而成立主權基金來配合這件事？高仙桂回應表示，不是要扶植任何國家，成立主權基金也不是髮夾彎。