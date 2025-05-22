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總統提主權基金 國發會：和國發基金應會並行互補

中央社／ 台北22日電

總統賴清德近日宣示將成立主權基金，立委關切討論進度。國發會副主委高仙桂今天表示，主權基金設立目的包含財務型、策略型投資和財務混合策略型，主權基金和國發基金應會並行、互補，但許多議題仍在討論中，待行政院定案。

賴總統20日發表就職週年談話，宣示政府將成立主權基金，打造國家級投資平台，充分運用台灣產業的優勢，由政府主導，協同民間企業的力量，布局全球，連結AI時代的主要目標市場。

民進黨立委邱議瑩今天在立法院經委會質詢時關切，賴總統近期表示，未來台灣將成立主權基金，由國發會統籌，主權基金近期的討論進度為何。

高仙桂表示，總統近期宣示成立主權基金，但主責單位仍待行政院商議；若行政院指定由國發會負責，國發會責無旁貸。

邱議瑩詢問，台灣的主權基金是否參考新加坡、南韓模式，以及如何與現有的國發基金區分。高仙桂表示，主權基金議題牽涉設立目的，包含財務型、策略型投資、財務混合策略型，各國皆會觀察政經情勢選擇主權基金設立的型態。

高仙桂表示，國發基金是屬於策略型投資，以扶植產業創新轉型。至於未來台灣主權基金會採取何種治理模式，她表示，主權基金和國發基金應會並行、互補。

邱議瑩追問，是否代表一個主內、一個主外，也就是說國發基金偏重國內市場，主權基金著重國際市場。高仙桂回應，許多議題仍在討論中，待行政院定案。

國發會 主權基金

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