獨／王金平愛將陸淑美宣布引退 外型亮麗女兒正式接棒

高雄市議員陸淑美23歲踏入政壇，明年將滿40年，歷經鎮代會、高雄縣市合併等重要歷程，為替國民黨注入新血，陸淑美今天宣布「美力接棒」，女兒黃韻涵將參選下屆議員，她要改當政治志工，退居幕後繼續服務選民。

陸淑美是高雄市第3選區（岡山、橋頭、燕巢、梓官、彌陀、永安）市議員，也是立法院前院長王金平的愛將，國民黨重大場合從未缺席。陸淑美歷任高雄縣議員、高縣議會副議長、高市議員、高市議會副議長及代理議長等要職，近日岡山、燕巢等地多處路口卻張掛她女兒黃韻涵的競選看板，地方盛傳交棒時刻到來。

八連霸議員陸淑美親口證實，感謝鄉親一路力挺，選擇交棒是要給年輕人機會，畢竟她已經從政40年，是時候該從台上走下來，把棒子交給年輕人。政治是她的終身志業，以後退而不休，轉任黃韻涵志工。

外界好奇為何交棒女兒？陸淑美回應，主要基於兩個考量，一是有能力，二是能勝選，要為國民黨在高雄市議員第三區保住這一席市議員。

「黃韻涵跑基層比她還勤快！」陸淑美笑說，女兒學經歷豐富，對政治事務嫻熟，當年國民黨在綠油油的北高雄找不到人參選立委，黃韻涵義無反顧勇於承擔，多年來潛心學習、深耕地方，絕對有能力勝任市議員。

陸淑美的第二個考量是要能夠贏。陸淑美分析，第3選區有5席議員，國民黨2席、民進黨2席，必須推出有能力勝選的接棒者才能放心退休，所幸深耕基層多年的黃韻涵願意接受挑戰。

黃韻涵今年41歲，畢業於美國德州休士頓大學、義守大學管理碩士，曾任國民黨高市黨部副主委、文傳會副主委、高雄青工總會長、大崗山國際青年商會2022年會長，熟悉全國與地方事務。