獨／王金平愛將陸淑美宣布引退 外型亮麗女兒正式接棒

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員陸淑美宣布交棒，女兒黃韻涵曾參選立委，近日已經在岡山、燕巢等地張掛競選看板。記者徐白櫻／攝影
高市議員陸淑美宣布交棒，女兒黃韻涵曾參選立委，近日已經在岡山、燕巢等地張掛競選看板。記者徐白櫻／攝影

高雄市議員陸淑美23歲踏入政壇，明年將滿40年，歷經鎮代會、高雄縣市合併等重要歷程，為替國民黨注入新血，陸淑美今天宣布「美力接棒」，女兒黃韻涵將參選下屆議員，她要改當政治志工，退居幕後繼續服務選民。

陸淑美是高雄市第3選區（岡山、橋頭、燕巢、梓官、彌陀、永安）市議員，也是立法院前院長王金平的愛將，國民黨重大場合從未缺席。陸淑美歷任高雄縣議員、高縣議會副議長、高市議員、高市議會副議長及代理議長等要職，近日岡山、燕巢等地多處路口卻張掛她女兒黃韻涵的競選看板，地方盛傳交棒時刻到來。

八連霸議員陸淑美親口證實，感謝鄉親一路力挺，選擇交棒是要給年輕人機會，畢竟她已經從政40年，是時候該從台上走下來，把棒子交給年輕人。政治是她的終身志業，以後退而不休，轉任黃韻涵志工。

外界好奇為何交棒女兒？陸淑美回應，主要基於兩個考量，一是有能力，二是能勝選，要為國民黨在高雄市議員第三區保住這一席市議員。

「黃韻涵跑基層比她還勤快！」陸淑美笑說，女兒學經歷豐富，對政治事務嫻熟，當年國民黨在綠油油的北高雄找不到人參選立委，黃韻涵義無反顧勇於承擔，多年來潛心學習、深耕地方，絕對有能力勝任市議員。

陸淑美的第二個考量是要能夠贏。陸淑美分析，第3選區有5席議員，國民黨2席、民進黨2席，必須推出有能力勝選的接棒者才能放心退休，所幸深耕基層多年的黃韻涵願意接受挑戰。

黃韻涵今年41歲，畢業於美國德州休士頓大學、義守大學管理碩士，曾任國民黨高市黨部副主委、文傳會副主委、高雄青工總會長、大崗山國際青年商會2022年會長，熟悉全國與地方事務。

除黃韻涵外，下屆高市議員選舉，第2選區（茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮）民進黨議員陳明澤也已宣布交棒擁有台美雙會計師執照的女兒陳琳潔參選。現任議員李亞築接棒父親李長生、議員黃秋媖也是接續母親翁瑞珠問政，北高雄原縣區政二代陸續進入政壇闖蕩。

高市議員陸淑美宣布交棒女兒黃韻涵參選下屆高雄市議員。圖／陸淑美提供
高市議員陸淑美宣布交棒女兒黃韻涵參選下屆高雄市議員。圖／陸淑美提供

陸淑美

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