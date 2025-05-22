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中共施壓下力護民主 台灣獲頒自由之家首屆燈塔獎

中央社／ 華盛頓21日專電

美國倡議團體「自由之家」昨天舉行頒獎典禮，其中台灣政府與公民社會因「在中共日益施壓下，依然堅定保護充滿活力的民主制度，並支持全球爭取自由的努力」，而獲頒首屆燈塔獎（The Beacon Award）。

自由之家（Freedom House）今天發布新聞稿指出，昨晚在華府舉辦的年度頒獎典禮肯定致力推動民主自由的傑出人士與團體。除了台灣政府與公民社會，獲獎者還包括美國聯邦參議員夏亨（Jeanne Shaheen）及韋克爾（Roger Wicker）。

自由之家介紹，燈塔獎由自由之家董事會成員、前美國駐英大使羅伯塔特（Robert Tuttle）頒發。駐美代表俞大㵢代表台灣政府領獎，「科技、民主與社會研究中心」研究員江旻諺則代表台灣公民社會獲頒獎項。

駐美代表處於臉書發文指出，俞大㵢致詞時表示此獎項是台灣政府、人民及公民社會共同努力所獲致的成果，並引述總統賴清德就職一週年談話表示，「台灣的民主…是靠公民參與，且不怕意見不同，因為民主核心就是在分歧中找到團結。」

夏亨及韋克爾則分別獲頒領導獎（The LeadershipAward）。獎項表彰在世界舞台上堅持美國具原則的領導力以及對前線反暴政者的支持，例如在烏克蘭、台灣和白俄羅斯的民主運動。

夏亨2009年以來代表新罕布什爾州擔任聯邦參議員，目前為參議院外委會首席民主黨成員。她長期推動強化國防與跨大西洋盟友合作，並持續聲援全球民主運動。韋克爾2007年起代表密西西比州任參議員，目前擔任參議院軍事委員會主席，致力促進歐洲與歐亞地區的民主與人權

歷屆領導獎得主包括：時任副總統拜登（JoeBiden）、已故參議員馬侃（John McCain）、時任眾議院民主黨領袖裴洛西（Nancy Pelosi）及參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）。

委內瑞拉民主運動領袖魁馬查多（Maria CorinaMachado）則因追求自由與民主的傑出領導獲頒自由獎（The Freedom Award）。

遭不當關押的克里米亞韃靼人權捍衛者穆斯塔法耶夫（Server Mustafayev）獲艾佛瑞德摩西自由獎（TheAlfred Moses Liberty Award），表揚他作為政治犯的非凡勇氣。

美國 人權

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