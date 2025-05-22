快訊

葉丙成涉性平洩密 她提4疑點：犯法後才用「老師的善意」粉飾太平？

「拿交通罰單換肉盤」遭炎上！連鎖火鍋急道歉：無意觸動社會敏感神經

泰山經營權之爭爆炒股、買7千萬名畫 前董座800萬交保

美緬因州議會決議 恭賀正副總統就職週年

中央社／ 紐約21日專電

美國緬因州議會20日通過決議，恭賀正副總統賴清德蕭美琴就職週年，肯定台灣民主蓬勃發展，支持台美推動簽署避免雙重課稅協定，強化雙方密切經貿夥伴關係。

緬因州議會在賴總統就職週年當日，通過決議恭賀正副總統賴清德、蕭美琴，並強調美國對台政策是根據台灣關係法，不是聯合國大會第2758號決議，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）等國際機構。

決議案由州參議院農業委員會主席羅斯（RachelTalbot Ross）及共和黨領袖史都華（Harold Steward）提案，州參眾議院同日無異議通過。

緬因州位於美國東北部新英格蘭地區，在佛蒙特、羅德島及新罕布什爾等州通過友台決議或連署聲明後，又一州強力挺台。

駐波士頓辦事處長廖朝宏拜會州參眾議院議長竇特利（Matthea Daughtry）及費克杜（Ryan Fecteau）等友人，感謝緬因州長期對台支持。

賴清德 蕭美琴 美國 緬因州

延伸閱讀

賴清德常與罷團開會？綠議員爆料遭黨內駁斥 他致歉認口誤

綠議員爆賴清德常跟罷免領銜人開會 楊智伃怒批：虛偽至極

綠議員爆賴清德「常跟罷團開會」 王鴻薇：原來忙著鬥爭

就職滿周年 賴清德：感謝全體黨公職一起為台灣打拚

相關新聞

「外交事務」刊文：台灣領袖暗示台獨時 美國應公開批評

美國「外交事務」期刊廿日刊文指出，美國的台海戰略大抵圍繞嚇阻中國大陸攻擊台灣，但嚇阻成功的關鍵要件之一是讓北京放心；該文認為，美國不支持台灣獨立的保證，應包括公開批評台灣領袖暗示台獨的言行。

蔣萬安的逆襲 對照520周年還在大罷免的賴政府

民進黨貫徹總統賴清德意志，全力衝刺2028、2026前哨戰的大罷免，企圖一舉殲滅藍委、地方諸侯。其中台北市長蔣萬安的2026之役，得先拆解三大地雷--世壯運成敗；7、8月大罷免投票；還有今年雙城論壇再被抹紅封殺。其中首戰世壯運，「蔣萬安的逆襲」正好對比民進黨搞大罷免任國家空轉的領導無能。

【總編開箱】卓榮泰杯子蛋糕與孫運璿豆漿油條

人們常說典範會移轉，以政治為志業的政治人物理應當如此。賴政府剛剛過完第一年執政生日，行政院長卓榮泰端出「杯子蛋糕」說，預算被凍，行政院只好用杯子蛋糕過不一樣的生日。認真說，杯子蛋糕真的是不聰明的點子，如果卓榮泰曾聽過行政院前院長孫運璿豆漿早餐的故事，杯子蛋糕就是他治國無能、目光如豆、胸無願景的標記。

總統府發言人投書美媒：抗中侵擾 不應曲解為「推進台獨底線」

總統府發言人李問日前投書美國媒體華盛頓時報，文中表示捍衛台灣民主、抵禦中國無端的侵擾，不應刻意曲解為「推進台獨的底線」，特別是因為台灣長期秉持的政策是維持台海現狀。

「阿兵哥快沒飯吃」何志偉挨批造謠

立法院司法及法制委員會昨處理總統府、國安會預算解凍案，總統府副秘書長何志偉呼籲趕快解凍預算，還說「阿兵哥（指憲兵二一一營...

賴總統邀在野國安簡報 潘孟安已致電藍白

賴清德總統指示國安團隊規畫，將向在野黨主席簡報國安情勢。總統府秘書長潘孟安昨已分別致電國民黨秘書長黃健庭、民眾黨秘書長周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。