美緬因州議會決議 恭賀正副總統就職週年

人們常說典範會移轉，以政治為志業的政治人物理應當如此。賴政府剛剛過完第一年執政生日，行政院長卓榮泰端出「杯子蛋糕」說，預算被凍，行政院只好用杯子蛋糕過不一樣的生日。認真說，杯子蛋糕真的是不聰明的點子，如果卓榮泰曾聽過行政院前院長孫運璿豆漿早餐的故事，杯子蛋糕就是他治國無能、目光如豆、胸無願景的標記。

2025-05-22 05:50