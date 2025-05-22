魯比歐：嚇阻大陸侵台 從強化台灣自衛能力開始

美國國務卿魯比歐廿日表示，須讓中國大陸侵台的代價高於價值，才能產生嚇阻；他認為建構嚇阻，須先從強化台灣的自衛能力開始，台灣愈難被攻下，愈能爭取更多時間。

魯比歐廿日接連出席聯邦參議院外交委員會和撥款委員會的聽證會。有參議員詢問，美方將如何因應台灣遭到能源封鎖，魯比歐說，這會非常糟糕，美國有做出協議和保證，確保該地區能夠維持現況。魯比歐表示，美國希望這樣情況永遠不會發生。

魯比歐也捍衛川普政府大砍對外援助表示，中國只會掠奪性貸款，提供債務陷阱；他並稱中國不會在人道援助上取代美國。

有參議員詢問，因應大陸可能在二○二七年武力犯台。魯比歐說，必須讓中國對台灣行動的利益小於代價；如果這場行動的成本高於價值，才能達到嚇阻，而嚇阻必須從台灣的自我防衛能力開始，印太也需要建立嚇阻力。

盧比歐表示，必須解決眼前的衝突，否則美國就必須投入資源與時間來對付，減少投入印太地區的資源。

盧比歐指出，美國如果能結束俄烏戰爭，在中東建立穩定和平，就能把更多精力集中在長期挑戰上，尤其是聚焦印太區域的挑戰。

面對外界質疑川普政府大砍對外援助，魯比歐說，就算美國的對外援助目前面臨改革，但美國仍是全球人道援助的第一名，援助金額比次之的十個國家相加的金額還要多，更遠比中國多。

魯比歐表示，中國不做人道援助，認為中國做的是掠奪性貸款，這也是「一帶一路」政策的本質。