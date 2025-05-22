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總統府發言人投書美媒：抗中侵擾 不應曲解為「推進台獨底線」

聯合報／ 記者周佑政／台北報導
賴清德總統就職一周年，總統府發言人李問投書美國媒體「華盛頓時報」。 圖／擷取自華盛頓時報網站
賴清德總統就職一周年，總統府發言人李問投書美國媒體「華盛頓時報」。 圖／擷取自華盛頓時報網站

總統府發言人李問日前投書美國媒體華盛頓時報，文中表示捍衛台灣民主、抵禦中國無端的侵擾，不應刻意曲解為「推進台獨的底線」，特別是因為台灣長期秉持的政策是維持台海現狀。

李問以「台灣維護區域和平的決心堅定不移」為題投書美媒。文章指出，堅定維持台灣的自我防衛，以面對北京併吞台灣的公開企圖，並不是挑釁；改善台灣的法律及制度，因應中國日益嚴重的間諜活動，同樣不是挑釁。

投書指出，捍衛台灣民主，抵禦中國無端的侵擾，更不應刻意曲解為所謂「推進台獨的底線」，特別是因為台灣長期秉持的政策是維持台海現狀。

投書表示，過去一年來，賴總統多次重申維持台海現狀，明確提及中華民國憲政體制，並公開表示願意在對等尊嚴的情形下進行兩岸對話；另一方面，北京的軍事挑釁並不僅限於台灣海峽，大規模演習遍及整個西太平洋，甚至遠至澳洲附近海域。

李問表示，將賴總統的政策貼上「挑起爭端」的標籤，不但不是事實，更呼應了北京的論調，亦即阻撓台灣強化防範間諜措施所需要的迫切行動，這些措施正是保護台灣及其國際夥伴的共同利益。

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