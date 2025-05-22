賴總統邀在野國安簡報 潘孟安已致電藍白

賴清德總統指示國安團隊規畫，將向在野黨主席簡報國安情勢。總統府秘書長潘孟安昨已分別致電國民黨秘書長黃健庭、民眾黨秘書長周榆修，告知已啟動幕僚作業，若有具體時程形式，將再告知。

國安會副秘書長徐斯儉說，簡報內容正在規畫，包括國防、兩岸、國安情勢等；但對於民眾黨主席黃國昌要求簡報過程直播，徐則表示「我們沒辦法」。

國民黨主席朱立倫昨表示，願就國安議題一起集思廣益，會持續等待和賴總統進行朝野對談，期待賴總統應該是團結的促成者、而非仇恨的造成者；仇恨動員是所有民主最大的敵人，透過大罷免就是用仇恨的力量做仇恨動員，這是民主國家不願意見到的，希望賴總統深思。周榆修說，尊重總統府安排，需要多少時間，民眾黨就讓他們準備，靜候總統府通知。

不過，立法院司法及法制委員會昨處理總統府與國安會預算解凍案，潘孟安請假、國安會秘長吳釗燮則請假未獲准，雙雙缺席司委會，引發在野立委不滿。國民黨立委羅智強說，賴總統就職周年談話主軸是團結與對話，連總統都要遞橄欖枝，結果隔一天，兩大秘書長就打臉賴清德，非常對不起賴清德。黃國昌也批吳釗燮，把共諜帶到政府極高層，出這麼大的包還搞神隱，「吳釗燮是國安會的太上皇？說不來就不來？」

自爆「總統常與罷團開會」 洪健益道歉 藍批黑白臉

此外，國民黨立委王鴻薇昨表示，民進黨台北市議員洪健益在政論節目上稱，「賴清德常常跟罷免領銜人開會」，令她直呼，賴總統是國政繁忙，還是鬥爭繁忙？國民黨發言人楊智伃更批評，賴所作所為虛偽至極，比民進黨立院黨團總召柯建銘還不如。

民進黨發言人吳崢表示，洪健益在政論節目上發言與事實不符，賴總統從未與罷免領銜人、罷免團體開會。

洪健益則表示，他在節目中強調的是賴總統一貫秉持「當家不鬧事」態度，表達過程或許因時間有限不夠清楚，甚至因語速過快出現口誤的情形，造成社會大眾與罷免的公民團體們困擾，深感抱歉；他想強調，罷免行動都是由公民團體自主發起。

但楊智伃仍批評，吳崢切割出刀，手起刀落，再次狠打臉自己人，「黑臉、白臉要玩多久？玩不膩嗎？」