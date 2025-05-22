聽新聞
0:00 / 0:00

「阿兵哥快沒飯吃」何志偉挨批造謠

聯合報／ 記者李人岳周佑政／台北報導

立法院司法及法制委員會昨處理總統府、國安會預算解凍案，總統府副秘書長何志偉呼籲趕快解凍預算，還說「阿兵哥（指憲兵二一一營）再兩個星期就會沒飯吃」。國民黨立委翁曉玲說，立院凍結的是聘用團膳廚師費用，跟阿兵哥的伙食費不同，何志偉的說法是造謠。

軍事專家解釋，憲兵官兵的薪餉、主副食費都由軍方編列，不會受到業務費被凍刪影響。

何志偉表示，再兩個星期，總統府就沒有辦法付水電費，國內外訪賓到台灣，總統府無法正常接待。他還說，現在很緊張的是，阿兵哥再兩個星期就會沒有飯吃，「我們可以餓到自己，但基層的士官兵在這麼熱的酷暑下、滴水未進或沒吃飯，這樣子是不好的」。

翁曉玲質詢時表示，立院凍結的是聘用團膳廚師費用，就算沒有廚師，也可以買外食，不會讓阿兵哥餓肚子。國民黨立委吳宗憲也表示，總統府預算被凍結，與官兵伙食費無關。民進黨立委吳思瑤說，被凍結雖是聘用廚師費，但沒有廚師，誰煮飯給阿兵哥吃？

府預算解凍 國安會預算案另審

答詢完畢後，委員會處理預算解凍，最終朝野對總統府約二點一四億元遭凍結的預算全數解凍；至於國安會遭凍結預算案，擇期再處理。不過，何志偉稱「總統府憲兵要餓肚子」引發網友熱議，有網友質疑：「憲兵二一一營的伙食費是總統府出的？」呼籲北檢要不要查一下國防部和總統府的帳？也有網友批「可以請憲兵先把睜眼說瞎話的副秘書長抓起來嗎？」

據指出，憲兵二一一營官兵的薪餉、主副食費都由國防部於年度預算「軍事人員」項下的人員維持費中編列，在總統府營區的水電費用則由總統府編列，總統府或許另外提供點心費或加菜金，但並不影響官兵既有的伙食費。

何志偉

延伸閱讀

總統府預算全數解凍 何志偉：感謝與團結的開始

何志偉喊「阿兵哥將沒飯吃」 翁曉玲怒斥瞎扯：請總統府停止造謠

府預算遭凍 阿兵哥沒飯吃？翁曉玲：被凍結的是廚師費

【重磅快評】阿兵哥沒飯吃 潘孟安不急、急死何志偉

相關新聞

總統府發言人投書美媒：抗中侵擾 不應曲解為「推進台獨底線」

總統府發言人李問日前投書美國媒體華盛頓時報，文中表示捍衛台灣民主、抵禦中國無端的侵擾，不應刻意曲解為「推進台獨的底線」，特別是因為台灣長期秉持的政策是維持台海現狀。

「外交事務」刊文：台灣領袖暗示台獨時 美國應公開批評

美國「外交事務」期刊廿日刊文指出，美國的台海戰略大抵圍繞嚇阻中國大陸攻擊台灣，但嚇阻成功的關鍵要件之一是讓北京放心；該文認為，美國不支持台灣獨立的保證，應包括公開批評台灣領袖暗示台獨的言行。

魯比歐：嚇阻大陸侵台 從強化台灣自衛能力開始

美國國務卿魯比歐廿日表示，須讓中國大陸侵台的代價高於價值，才能產生嚇阻；他認為建構嚇阻，須先從強化台灣的自衛能力開始，台灣愈難被攻下，愈能爭取更多時間。

「阿兵哥快沒飯吃」何志偉挨批造謠

立法院司法及法制委員會昨處理總統府、國安會預算解凍案，總統府副秘書長何志偉呼籲趕快解凍預算，還說「阿兵哥（指憲兵二一一營...

賴總統邀在野國安簡報 潘孟安已致電藍白

賴清德總統指示國安團隊規畫，將向在野黨主席簡報國安情勢。總統府秘書長潘孟安昨已分別致電國民黨秘書長黃健庭、民眾黨秘書長周...

外交人事異動 葛葆萱升任外交部常次、陳立國駐捷克

外交駐外人事異動，行政院今天核定，駐印度代表葛葆萱將升任外交部常次，外交部常次陳立國調任駐捷克代表，捷克代表柯良叡則接任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。