談2758號決議 林佳龍：不能成為北京武統的法理依據

外交部長林佳龍今（21日）與媒體茶敘時說明聯合國大會2758號決議論戰的重要性，他說，2758號決議跟一個中國原則沒有關係，不能硬拗成台灣是中華人民共和國的一部分；一旦如此，中共打台灣就成為國內的事，這不能成為中共武力犯台的法理依據，破壞台灣與中國互不隸屬的現狀。

林佳龍表示，當前呈現的趨勢是，台灣與美日等理念相近國家的外交空間擴大，同時中共對全球南方的控制，北京透過利益交換去施壓，要求這些國家發聲明，掛鉤聯大2758號決議與一中原則，實際上兩者根本沒有關係。

林佳龍說，中共逼著這些國家採取行動，台灣目前守住，但仍要面對動作頻頻，因為這些國家也要跟中共交代，這背後有沒有利益交換？

林佳龍表示，這場法律戰之所以重要，在於北京引聯大2758號決議來解釋說台灣是中華人民共和國的一部分；現在是關鍵時刻，台灣必須挺住，而中國面臨發展瓶頸，包含經濟下行、股市和房市泡沫化等。