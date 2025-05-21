黃國昌要求國安情勢簡報直播 國安會喊沒辦法：任務艱鉅

賴清德總統指示國安團隊規劃向在野黨主席進行國安情勢簡報，民眾黨立委黃國昌認為，扣除機敏部分應全程公開直播。國安會副秘書長徐斯儉今天表示，「我們沒辦法用直播的方式。」民進黨立委吳思瑤則說，賴總統遞出橄欖枝，請在野黨立委不要連橄欖樹都砍了。

立法院司法及法制委員會今天處理總統府、國安會預算解凍案。吳思瑤質詢時表示，賴總統昨天的520就職周年演說釋出善意、遞出橄欖枝，主動願意分享國安資訊給在野黨領袖，希望透過國安專報，讓在野黨知道現在國安困境為何，黃國昌卻要求直播。

吳思瑤表示，若國安資訊要直播，可能傳達到「境外敵對勢力」，就算機密資訊部分不直播，但會議要怎麼切割，她詢問負責國安會直播是可行？

徐斯儉說，「沒想到這個任務這麼艱鉅」，國安情勢簡報正在規劃，包括國防、兩岸、國安問題、滲透、灰色地帶，都牽涉到很難對外公開說明的情況。如果有公開說明，在野黨主席可以從媒體看到，不需要專報，專報一般無法對外講；徐斯儉強調「我們沒辦法用直播的方式。」

吳思瑤表示，希望不要把國安資訊都揭露，這樣中共最高興，「這是在搞破壞」，拜託在野立委，國家安全是現在面對的處境很艱難，共同面對的敵人是境外敵對勢力的中國，「總統遞出橄欖枝，請在野黨不要連橄欖樹都砍了。」