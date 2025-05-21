總統府預算全數解凍 何志偉：感謝與團結的開始

立法院司法及法制委員會今天處理總統府、國安會預算解凍案，經過討論，總統府新台幣2億餘元預算全數解凍。總統府副秘書長何志偉說，總統賴清德520釋出善意，相信朝野都感受到，這是美好、感謝與團結的開始。

何志偉在立法院司法及法制委員會報告中指出，總統府114年歲出預算原編列11億2302萬3000元，經立法院三讀後的版本估算，共計刪減5537萬6000元，法定預算為10億6764萬7000元，凍結2億2108萬3000元。

何志偉說，人事費占總統府預算超過6成，但人事費遭凍結數為196萬6000元，僅佔總統府整體預算0.2%，這也凸顯總統府遭刪減與凍結的預算，高度集中於業務費，高達2億6065萬元的刪凍數，導致可支用數僅9176萬4000元，嚴重衝擊總統府業務的運作。

總統府列出114年度預算刪凍的「十大衝擊」，包括水電費5月恐將用罄、國慶大會等國家重點慶典恐難正常舉辦、資安與國安風險遽增因軟硬體升級受阻與防護減弱、古蹟建築及設備無法定期養護等。

立法院司法及法制委員會經過討論，總統府預算全數解凍；國安會部分，僅通過解凍「政務人員待遇」預算10萬元一案。

司法及法制委員會召委吳宗憲會後受訪表示，總統府預算解凍案方面，委員會通過後，將送立法院會處理同意後始得動支。國安會部分，遭凍結業務費30%、諮詢研究業務100萬元等案將另外擇期處理。

何志偉會後受訪表示，總統賴清德520發表執政週年談話，對外張開雙手，相信朝野都有感受到總統的善意，他觀察今天司法及法制委員會只有兩個字「感恩、感謝」，這是美好、感謝與團結的開始。