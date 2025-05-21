快訊

三峽車禍重傷者傳好消息 男童今晚拔除呼吸管情況穩定

三峽3死12傷車禍 肇事翁遭疑路怒症？警方揭行車紀錄器內容

網傳三峽車禍肇事者跟侯友宜交好 新北市府指假訊息造謠

總統府預算全數解凍 何志偉：感謝與團結的開始

中央社／ 台北21日電
立法院司法法制委員會今天處理114年度中央政府總預算關於總統府預算凍結項目共5案。總統府副秘書長何志偉（圖）、國安會副秘書長徐斯儉列席。記者曾原信／攝影
立法院司法法制委員會今天處理114年度中央政府總預算關於總統府預算凍結項目共5案。總統府副秘書長何志偉（圖）、國安會副秘書長徐斯儉列席。記者曾原信／攝影

立法院司法及法制委員會今天處理總統府國安會預算解凍案，經過討論，總統府新台幣2億餘元預算全數解凍。總統府副秘書長何志偉說，總統賴清德520釋出善意，相信朝野都感受到，這是美好、感謝與團結的開始。

何志偉在立法院司法及法制委員會報告中指出，總統府114年歲出預算原編列11億2302萬3000元，經立法院三讀後的版本估算，共計刪減5537萬6000元，法定預算為10億6764萬7000元，凍結2億2108萬3000元。

何志偉說，人事費占總統府預算超過6成，但人事費遭凍結數為196萬6000元，僅佔總統府整體預算0.2%，這也凸顯總統府遭刪減與凍結的預算，高度集中於業務費，高達2億6065萬元的刪凍數，導致可支用數僅9176萬4000元，嚴重衝擊總統府業務的運作。

總統府列出114年度預算刪凍的「十大衝擊」，包括水電費5月恐將用罄、國慶大會等國家重點慶典恐難正常舉辦、資安與國安風險遽增因軟硬體升級受阻與防護減弱、古蹟建築及設備無法定期養護等。

立法院司法及法制委員會經過討論，總統府預算全數解凍；國安會部分，僅通過解凍「政務人員待遇」預算10萬元一案。

司法及法制委員會召委吳宗憲會後受訪表示，總統府預算解凍案方面，委員會通過後，將送立法院會處理同意後始得動支。國安會部分，遭凍結業務費30%、諮詢研究業務100萬元等案將另外擇期處理。

何志偉會後受訪表示，總統賴清德520發表執政週年談話，對外張開雙手，相信朝野都有感受到總統的善意，他觀察今天司法及法制委員會只有兩個字「感恩、感謝」，這是美好、感謝與團結的開始。

賴清德 總統府 國安會 司法 何志偉

延伸閱讀

何志偉喊「阿兵哥將沒飯吃」 翁曉玲怒斥瞎扯：請總統府停止造謠

府預算遭凍 阿兵哥沒飯吃？翁曉玲：被凍結的是廚師費

綠議員爆賴清德「常跟罷團開會」 王鴻薇：原來忙著鬥爭

總統府預算解凍卡關！何志偉喊「阿兵哥要沒飯吃了」 網大酸：說瞎話

相關新聞

聲請釋憲再槓立院！ 政院指財劃法、總預算審議有重大明顯瑕疪

民進黨團15日針對「財政收支劃分法」修正案與「114年中央政府總預算」聲請釋憲。行政院長卓榮泰指出，考量兩案在預算審議及...

府預算遭凍 阿兵哥沒飯吃？翁曉玲：被凍結的是廚師費

立法院司法及法制委員會今天處理今年度總統府預算解凍案，與會的總統府副秘書長何志偉呼籲趕快解凍預算，「阿兵哥（指憲兵211...

【重磅快評】阿兵哥沒飯吃 潘孟安不急、急死何志偉

立法院司法及法制委員會今天處理總統府、國安會預算解凍案，總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮再度缺席，朝野吵成一團，總...

總統府預算全數解凍 何志偉：感謝與團結的開始

立法院司法及法制委員會今天處理總統府、國安會預算解凍案，經過討論，總統府新台幣2億餘元預算全數解凍。總統府副秘書長何志偉...

談2758號決議 林佳龍：不能成為北京武統的法理依據

外交部長林佳龍今（21日）與媒體茶敘時說明聯合國大會2758號決議論戰的重要性，他說，2758號決議跟一個中國原則沒有關...

黃國昌要求國安情勢簡報直播 國安會喊沒辦法：任務艱鉅

賴清德總統指示國安團隊規劃向在野黨主席進行國安情勢簡報，民眾黨立委黃國昌認為，扣除機敏部分應全程公開直播。國安會副秘書長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。