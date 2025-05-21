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行政院大砍補助款 立委馬文君批不顧地方死活、懲罰人民

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
行政院大砍一般性補助款，衝擊縣市政府建設和社會福利，馬文君痛批民進黨政府不顧地方死活，懲罰人民。圖／立委馬文君提供
行政院大砍一般性補助款，衝擊縣市政府建設和社會福利，馬文君痛批民進黨政府不顧地方死活，懲罰人民。圖／立委馬文君提供

行政院刪減地方補助款，衝擊縣市建設。立委馬文君說，行政院編列地方的款項共2501億元，藍白沒刪除凍結，完全可動支，民進黨政府卻刪除照顧民眾的一般性補助款，根本就是不顧地方死活、懲罰人民。

馬文君舉例，中央核定給南投縣一般性補助款原為128.01億元，未來將短撥35億元，比例達27.3%，影響最大就是社會福利與教育，包括對低收入家庭的兒童就學教育補助、中低收入老人生活津貼；學校水電費、學生營養午餐及校舍修繕等經費，都與基層民眾生活息息相關，對南投縣而言，補助款短少，嚴重影響縣府對偏鄉民眾及學童的照顧。

馬文君強調，今年行政院編列給地方款項共2501億1 279萬，藍白沒刪除凍結，完全可動支，中央總預算「通案刪減部分」分為指定項目303億元、沒有指定項目636億元。民進黨政府卻將腦筋動到地方要照顧基層民眾的「一般性補助款」，要將「通案刪減部分」中沒指定項目的636億元都砍在一般性補助款，各縣市至少被刪減20至30%的款項。

藍白對預算用「通刪」方式，就是希望行政院在必要預算外，想辦法樽節，刪除最無重要性、急迫性及最不影響人民的事項。

民進黨政府竟然直接砍向「一般性補助款」，未與地方政府溝通，直接刪除地方政府的重要財源，分明就是家暴政府，不思自我撙節，不管地方死活，懲罰人民、欺負弱勢。

一般性補助款刪除，將對地方財政、弱勢民眾照顧造成很大衝擊，她呼籲行政院應儘速撥補刪除款項，也向行政院喊話，不要把對民眾的照顧，當作朝野政治操作的工具，畢竟最後受影響的，終究是人民。

馬文君 補助款 行政院

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