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何志偉喊「阿兵哥將沒飯吃」 翁曉玲怒斥瞎扯：請總統府停止造謠

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片

總統府預算解凍今於立法院處理時，總統府副秘書長何志偉指出，阿兵哥再2周就沒飯吃。國民黨立委翁曉玲批評，何的言論是胡說八道，立院凍結總統府的是業務費，何來沒飯吃之說？這是總統府自行調整業務經費不分輕重，不願先付廚師費用；如今解凍通過，總統府沒藉口說沒錢做事了，請總統府停止造謠。

立法院司法及法制委員會今天處理今年度總統府、國安會預算解凍案，但因總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮缺席委員會，引發在野立委不滿，會議主席吳宗憲宣布休息。與會的何志偉表示，誠懇呼籲趕快開會、解凍預算，「阿兵哥（指憲兵211營）再2周就會沒有飯吃」。

「何志偉胡說八道，瞎扯阿兵哥沒飯吃」翁曉玲批評，何志偉為爭取預算解凍竟混淆視聽，立法院明明凍結的是總統府的業務費，並沒有指明刪減或凍結聘請廚師費用，更沒刪減總統府憲兵們伙食費的任何一毛錢，何來阿兵哥會沒飯吃之說？

翁曉玲指出，總統府內部自行調整業務經費，不分輕重，寧可先將經費挪到他處使用，也不願先付廚師費用，以維持侍警衛人員供餐穩定，這樣的總統府敢說有照顧、關心員工下屬嗎？總統府的預算凍結案，下午經審查後已全數解凍通過了，接下來總統府沒有藉口可以再說沒錢繳水電費、沒錢聘手語老師、沒錢發急難慰問金、沒錢聘廚師了吧？請總統府停止造謠，好好做點正經事。

總統府 國安會 何志偉

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