快訊

只能當新光房客？輝達能否取得北士科地上權 李四川這樣說

三峽3死12傷車禍 肇事翁遭疑路怒症？警方揭行車紀錄器內容

孟耿如爆離婚 綜藝天王痛罵黃子佼「能滾多遠就滾多遠」

賴總統邀請在野黨主席共商國是 民眾黨接到潘孟安電話

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
賴清德總統昨天發表就職周年演說。記者侯永全／攝影
賴清德總統昨天發表就職周年演說。記者侯永全／攝影

賴清德總統昨天邀請在野黨主席共商國事，民眾黨主席黃國昌今天指派秘書長周榆修作為聯繫窗口。黃國昌稍早受訪時證實，總統府秘書長潘孟安已經轉達，說明總統府需要時間安排準備，民眾黨也不會為難，目前就是靜候通知，「他們需要多少時間，我們就讓他們準備。」

民眾黨今天舉行中央委員會，針對賴總統邀請在野黨「共商國是」，黃國昌指派周榆修作為溝通聯繫窗口，靜待總統府進行更進一步的作業磋商。

黃國昌晚間接受廣播節目「POP大國民」專訪，證實潘孟安已經親自致電周榆修，表達雙方幕僚作業仍然需要時間。黃國昌表示，民眾黨永遠把國家利益放在第一位，既然要坦率真誠交換意見、共商國是，那就不應該有任何前提框架，或者是限定在特定議題。

黃國昌說，他已經指派周榆修作為聯繫窗口，潘孟安轉達公務繁忙還需要時間，「幕僚需要時間準備，我們就讓他們準備。」

主持人平秀琳詢問，所謂不設前提框架所指為何，黃國昌則說明，賴總統昨天先提到國安簡報，後來又說坦率真誠交換意見、共商國是，顯然「國是」兩字不僅限於國安議題，況且台灣當前面臨諸多問題，包括美國高關稅政策、核三廠二號機除役等能源議題。

黃國昌指出，賴總統邀請主要政黨領袖共商國是，然而對於台灣民眾黨來講，這位領袖應該是前主席柯文哲，目前卻被關押在台北看守所，「我只是在民眾黨非常急迫的情況下，願意幫柯文哲做這件事情」，不過即便心內心非常複雜，民眾黨還是表達沒有問題。

黃國昌也說，針對國安專報的事情，沒有涉及機密的部分，本來就應該全程公開，「我們上台講的每一句話，都必須接受民意的監督」，而不是三個人關起門來，走出會議室後都是秘密，民進黨立委吳思瑤卻持續抹黑栽贓，「搞不清楚民進黨是要促成社會團結，還是在玩兩面手法。」

黃國昌強調，民眾黨依然一本初衷，總是把國家利益放在最高的位置，接下來的安排靜候總統府通知，周榆修今天什麼話都沒有講，民眾黨也沒有要為難府方的意思，潘孟安表達需要時間安排準備，「他們需要多少時間，我們就讓他們準備。」

黃國昌 潘孟安 台灣民眾黨

延伸閱讀

林俊言獲薦主任檢察官 黃國昌：顧立雄、尤伯祥同意嗎？

吳釗燮缺席立院預算解凍 黃國昌：總統先報告適任與否

林俊言獲薦北檢主任檢察官 黃國昌諷抱大腿成升官法門

潘孟安、吳釗燮缺席立院預算解凍 藍委：打臉賴清德

相關新聞

聲請釋憲再槓立院！ 政院指財劃法、總預算審議有重大明顯瑕疪

民進黨團15日針對「財政收支劃分法」修正案與「114年中央政府總預算」聲請釋憲。行政院長卓榮泰指出，考量兩案在預算審議及...

涉性平案洩密送教部性平會調查 葉丙成：道歉並撤文、靜待調查結果

教育部政務次長葉丙成日前臉書發文涉及洩漏性平案學生身份，教育部今表示，會依法送交性平會審議，確保程序公正與結果公信。事隔...

【重磅快評】阿兵哥沒飯吃 潘孟安不急、急死何志偉

立法院司法及法制委員會今天處理總統府、國安會預算解凍案，總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮再度缺席，朝野吵成一團，總...

近十年逾300名公務員違法赴陸 監院糾正政院、教育部

共諜案近期頻傳，公務員赴陸情況更受關注，監察院揭露，近十年高階文官違法赴陸55人，基層文官違規赴陸263人，機關未確實調...

民進黨開除5共諜黨籍 中評會主委賴瑞隆：捍衛黨紀國安

民進黨日前爆發多位黨工、助理涉入共諜案，民進黨中評會今天開會討論，針對日前黨員涉嫌參與共諜案進行嚴正審議，經與會中評委深...

何志偉喊「阿兵哥將沒飯吃」 翁曉玲怒斥瞎扯：請總統府停止造謠

總統府預算解凍今於立法院處理時，總統府副秘書長何志偉指出，阿兵哥再2周就沒飯吃。國民黨立委翁曉玲批評，何的言論是胡說八道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。