賴總統邀請在野黨主席共商國是 民眾黨接到潘孟安電話

賴清德總統昨天邀請在野黨主席共商國事，民眾黨主席黃國昌今天指派秘書長周榆修作為聯繫窗口。黃國昌稍早受訪時證實，總統府秘書長潘孟安已經轉達，說明總統府需要時間安排準備，民眾黨也不會為難，目前就是靜候通知，「他們需要多少時間，我們就讓他們準備。」

民眾黨今天舉行中央委員會，針對賴總統邀請在野黨「共商國是」，黃國昌指派周榆修作為溝通聯繫窗口，靜待總統府進行更進一步的作業磋商。

黃國昌晚間接受廣播節目「POP大國民」專訪，證實潘孟安已經親自致電周榆修，表達雙方幕僚作業仍然需要時間。黃國昌表示，民眾黨永遠把國家利益放在第一位，既然要坦率真誠交換意見、共商國是，那就不應該有任何前提框架，或者是限定在特定議題。

黃國昌說，他已經指派周榆修作為聯繫窗口，潘孟安轉達公務繁忙還需要時間，「幕僚需要時間準備，我們就讓他們準備。」

主持人平秀琳詢問，所謂不設前提框架所指為何，黃國昌則說明，賴總統昨天先提到國安簡報，後來又說坦率真誠交換意見、共商國是，顯然「國是」兩字不僅限於國安議題，況且台灣當前面臨諸多問題，包括美國高關稅政策、核三廠二號機除役等能源議題。

黃國昌指出，賴總統邀請主要政黨領袖共商國是，然而對於台灣民眾黨來講，這位領袖應該是前主席柯文哲，目前卻被關押在台北看守所，「我只是在民眾黨非常急迫的情況下，願意幫柯文哲做這件事情」，不過即便心內心非常複雜，民眾黨還是表達沒有問題。

黃國昌也說，針對國安專報的事情，沒有涉及機密的部分，本來就應該全程公開，「我們上台講的每一句話，都必須接受民意的監督」，而不是三個人關起門來，走出會議室後都是秘密，民進黨立委吳思瑤卻持續抹黑栽贓，「搞不清楚民進黨是要促成社會團結，還是在玩兩面手法。」

黃國昌強調，民眾黨依然一本初衷，總是把國家利益放在最高的位置，接下來的安排靜候總統府通知，周榆修今天什麼話都沒有講，民眾黨也沒有要為難府方的意思，潘孟安表達需要時間安排準備，「他們需要多少時間，我們就讓他們準備。」