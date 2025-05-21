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林昶佐駐芬蘭 林佳龍稱依法派任：特任大使未超額
外交部長林佳龍今（21日）在與媒體茶敘時，再次說明特任大使問題，他說，目前特任大使人數18人，還比去年同期少1人，政務公使依規定最多得任用10人，目前有8名政務公使；這兩種任用均照駐外外交領事人員任用條例辦理，目前相關人員派任均符合規定。
賴清德總統派任林昶佐為駐芬蘭代表，引發熱議，林佳龍19日在立法院否認酬庸，稱林昶佐了解國內政情也熟悉國際事務，對於跟北歐地區或世界上推動總合外交，應該會有很好的表現。
林佳龍今天被問到駐外人員派任問題，他說，都是依法行政辦理，都符合標準，特任大使與政務公使的任用，為總統任命權，目前相關人員派任均符合規定。
林佳龍指出，目前特任大使18位，去年同期特任大使有19位，政務公使依規定最多得任用10名，目前任用8名，都在名額範圍內。
林佳龍指出，外界關切特任官員的遴選，他則認為，總合外交要有多元人才，他身邊的職業外交官最近個個都外派，只要是他認為認識到總合外交的都優先派到國外去打仗，大家都有機會。
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