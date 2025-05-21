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談百億元圓夢基金、美德育才計畫 賴總統：力挺投資青年

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
賴清德總統表示，青年是國家的未來，是改變台灣社會的重要力量，要全力相挺投資。記者侯永全／攝影
賴清德總統表示，青年是國家的未來，是改變台灣社會的重要力量，要全力相挺投資。記者侯永全／攝影

賴清德總統兼民進黨主席21日出席民進黨中常會，他在會中表示，青年是國家的未來，是改變台灣社會的重要力量，要全力相挺投資。「青年百億海外圓夢基金計畫」已經正式啟動，另為培育優秀年輕政治工作者，他也成立了「美德青年育才計畫」。

賴總統表示，20日是他和蕭美琴副總統就職一周年，在充滿許多艱辛挑戰的一年裡，感謝各位中常委與黨部主管、同仁等全體黨公職，努力不懈，協助行政團隊，一起為台灣打拚，讓國家持續前進。

賴總統強調，青年是國家的未來，是改變台灣社會的重要力量，要全力相挺投資。「青年百億海外圓夢基金計畫」已經正式啟動，第一梯次有超過660位青年，將分別前往5大洲、40幾個國家追求夢想。

賴總統也說，培育優秀年輕政治工作者，是政黨永續發展的根源，去年以他和蕭美琴副總統的選舉補助款為財源，成立了「美德青年育才計畫」。21日下午他會參加去年參與者的分享座談，期望透過鼓勵黨內年輕政治工作者持續進修、拓展視野，持續推進黨務發展。

賴總統勉勵，未來要與年輕世代繼續團結打拚，以台灣人韌性、不服輸的精神，迎接挑戰、穩健前行。他期盼民進黨公職，能繼續與行政團隊一起，結合社會各界的力量，讓台灣成為世界之光、世界和平的舵手、世界繁榮的推手。

青年 賴清德 蕭美琴 民進黨

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