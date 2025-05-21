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接見法國會議員 韓國瑜盛讚法國美食文學豐富台灣人

中央社／ 台北21日電
立法院長韓國瑜（右）21日在立法院會客室接見法國國民議會議員訪問團，歡迎法國前公職部長暨國民議會友台小組議員卡斯巴里昂（Guillaume Kasbarian，另譯：卡巴揚）（左）率團來台交流。圖／中央社
立法院長韓國瑜（右）21日在立法院會客室接見法國國民議會議員訪問團，歡迎法國前公職部長暨國民議會友台小組議員卡斯巴里昂（Guillaume Kasbarian，另譯：卡巴揚）（左）率團來台交流。圖／中央社

立法院長韓國瑜今天接見法國前公職部長暨國民議會友台小組議員卡斯巴里昂一行。韓國瑜表示，法國的高科技、美食、紅酒及藝術都讓台灣人印象深刻，法國的文學在台灣也是家喻戶曉，豐富台灣人的文學素養。

韓國瑜在國民黨立委林倩綺、民進黨立委林楚茵等人陪同下，接見法國前公職部長暨國民議會友台小組議員卡斯巴里昂（Guillaume Kasbarian，另譯：卡巴揚）、烏蘇法（Estelle Youssouffa，另譯：游蘇法）、宓迪（Paul Midy）及勒弗（Corentin Le Fur，另譯：勒福）等一行。

韓國瑜幽默表示，很高興見到卡斯巴里昂，因為「他的鬍子比我的頭髮長」，兩人可強強聯手。卡斯巴里昂也幽默回應，很開心到立法院，也感謝韓國瑜稱讚他的鬍子，如果有需要，他願意介紹相關產品。

韓國瑜向訪賓說明，中華民國立法院一共113席立委，決定國家的法律、預算及重大政策，其中女性立委48位，占42%，台灣在政治上的男女平權落實得非常好。

韓國瑜表示，法國的中譯字與法律的「法」同字，法國在台灣人的心目中是一個很嚴謹的國家，因為法文用字遣詞特別精準，很多國際條約文字也都有法文譯本，台灣人對法國充滿非常好的印象。

韓國瑜指出，來自法國的家樂福在台灣家喻戶曉，而法國的高科技，包括電動汽車、航太、能源等，台灣人都有很深的印象，甚至中華民國空軍還有使用法國的幻象2000戰機。

韓國瑜表示，法國的美食、紅酒及藝術都讓人印象深刻，特別是法國的文學，如大仲馬的基督山恩仇記、雨果的悲慘世界等曠世巨作，在台灣也是家喻戶曉，豐富台灣人的文學素養。

卡斯巴里昂表示，非常欽佩台灣在經濟上取得的成功，這次參與台灣電腦展的開幕式，也有機會參觀台灣知名的半導體、新創及電子數位領域的廠商。

他指出，這次到訪，也是支持台法間未來的合作，很高興兩國間有很多合作計劃正在進行。而台法在文化交流上也非常熱烈，這次也會前往高雄參加「法國生活節」。

卡斯巴里昂表示，在地緣政治越來越複雜的情況下，台法都有共同的挑戰，如主權、自主性及資安方面。台法間共享人權、自由、民族自決等價值，希望此行能見證台法間對於共享價值的重視。

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韓國瑜 法國 台灣人

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