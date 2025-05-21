快訊

只能當新光房客？輝達能否取得北士科地上權 李四川這樣說

三峽3死12傷車禍 肇事翁遭疑路怒症？警方揭行車紀錄器內容

孟耿如爆離婚 綜藝天王痛罵黃子佼「能滾多遠就滾多遠」

聽新聞
0:00 / 0:00

若巧遇王毅會說什麼？ 林佳龍：我會先伸出友誼的手

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部長林佳龍下午在外交部舉行媒體茶敘，說明上任一年外交成果與未來方向。記者林伯東／攝影
外交部長林佳龍下午在外交部舉行媒體茶敘，說明上任一年外交成果與未來方向。記者林伯東／攝影

外交部長林佳龍今（21日）舉行媒體茶敘，被問到若遇到中國大陸外交部長王毅會跟他說什麼，他說，他會很高興、很正面也很主動地伸出友誼的手，兩岸關係不管什麼關係，先從正常的人與人關係開始。

賴清德總統競選期間曾說要招待中國大陸國家主席習近平喝珍珠奶茶；他近日接受日媒專訪表示，台灣社會的善意一直都存在。

林佳龍與媒體茶敘時，也被問到類似問題：「若碰到王毅，要跟王毅說什麼？」

林佳龍說，一定是要跟王毅握手，就看王毅是否願意；「從正常人與人的關係先開始，兩岸關係是什麼關係都可以再談，但我跟他都是人，先伸出友誼的手。」

林佳龍說，王毅若也握手了，就是好的開始，若王毅收回他的手，那就是王毅自己的問題。

林佳龍指出，若在國際場合遇到王毅，「我會很高興、很正面、很主動伸出友誼的手，兩岸關係不管什麼關係，先從正常人與人關係開始，這個就有可能未來解決的可能。」

林佳龍提到，台灣有自信，也不想糾葛名詞之爭，台灣是不是一個國家不是王毅或中華人民共和國說了算，當全世界都把台灣當成一個國家，台灣用民主方法產生政府，台灣要叫什麼名字是台灣的事。

林佳龍說，現在中共沒有自信，杯弓蛇影，看到台灣就抓狂，「我們是誰？我們天生就叫台灣、叫中華民國或叫什麼，不需要他用放大鏡跑去指導其他國家可不可以跟台灣往來」，台灣已經走出一個新階段，不陷入名詞之爭，就讓台灣做自己。

此外，林佳龍也回應賴總統就職周年演說未提到兩岸議題，他說，賴總統一再表述兩岸只要基於對等尊嚴的原則，台灣很樂意跟中國交流。

林佳龍說，這是執政周年活動，而國人普遍感覺賴政府處理外交、國防和兩岸議題穩健。他引述外交部的民調指出，國人普遍認為外交關係的重要性顯著多於兩岸關係；台灣是世界的台灣，台灣也是從全球角度看待跟中國的關係；而提到兩岸關係，其實賴總統在賴十七條的反滲透裁示已經非常清楚。

林佳龍說，賴沒講被覺得怪怪的，但有些人也會說賴講了兩岸關係會很緊張，他認為，應該平常心看待一次就職演說周年的談話。

關係 王毅 林佳龍

延伸閱讀

深化與國際合作 林佳龍：以智慧永續與民主價值拓展連結

王毅喊話歐洲3外長 籲力挺「國際一中」

王毅告訴波蘭外長：台灣回歸中國是二戰勝利成果之一

王毅與德國新外長通電話 強調台灣問題是中方核心利益

相關新聞

聲請釋憲再槓立院！ 政院指財劃法、總預算審議有重大明顯瑕疪

民進黨團15日針對「財政收支劃分法」修正案與「114年中央政府總預算」聲請釋憲。行政院長卓榮泰指出，考量兩案在預算審議及...

涉性平案洩密送教部性平會調查 葉丙成：道歉並撤文、靜待調查結果

教育部政務次長葉丙成日前臉書發文涉及洩漏性平案學生身份，教育部今表示，會依法送交性平會審議，確保程序公正與結果公信。事隔...

【重磅快評】阿兵哥沒飯吃 潘孟安不急、急死何志偉

立法院司法及法制委員會今天處理總統府、國安會預算解凍案，總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮再度缺席，朝野吵成一團，總...

近十年逾300名公務員違法赴陸 監院糾正政院、教育部

共諜案近期頻傳，公務員赴陸情況更受關注，監察院揭露，近十年高階文官違法赴陸55人，基層文官違規赴陸263人，機關未確實調...

民進黨開除5共諜黨籍 中評會主委賴瑞隆：捍衛黨紀國安

民進黨日前爆發多位黨工、助理涉入共諜案，民進黨中評會今天開會討論，針對日前黨員涉嫌參與共諜案進行嚴正審議，經與會中評委深...

何志偉喊「阿兵哥將沒飯吃」 翁曉玲怒斥瞎扯：請總統府停止造謠

總統府預算解凍今於立法院處理時，總統府副秘書長何志偉指出，阿兵哥再2周就沒飯吃。國民黨立委翁曉玲批評，何的言論是胡說八道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。