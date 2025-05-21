若巧遇王毅會說什麼？ 林佳龍：我會先伸出友誼的手

外交部長林佳龍今（21日）舉行媒體茶敘，被問到若遇到中國大陸外交部長王毅會跟他說什麼，他說，他會很高興、很正面也很主動地伸出友誼的手，兩岸關係不管什麼關係，先從正常的人與人關係開始。

賴清德總統競選期間曾說要招待中國大陸國家主席習近平喝珍珠奶茶；他近日接受日媒專訪表示，台灣社會的善意一直都存在。

林佳龍與媒體茶敘時，也被問到類似問題：「若碰到王毅，要跟王毅說什麼？」

林佳龍說，一定是要跟王毅握手，就看王毅是否願意；「從正常人與人的關係先開始，兩岸關係是什麼關係都可以再談，但我跟他都是人，先伸出友誼的手。」

林佳龍說，王毅若也握手了，就是好的開始，若王毅收回他的手，那就是王毅自己的問題。

林佳龍指出，若在國際場合遇到王毅，「我會很高興、很正面、很主動伸出友誼的手，兩岸關係不管什麼關係，先從正常人與人關係開始，這個就有可能未來解決的可能。」

林佳龍提到，台灣有自信，也不想糾葛名詞之爭，台灣是不是一個國家不是王毅或中華人民共和國說了算，當全世界都把台灣當成一個國家，台灣用民主方法產生政府，台灣要叫什麼名字是台灣的事。

林佳龍說，現在中共沒有自信，杯弓蛇影，看到台灣就抓狂，「我們是誰？我們天生就叫台灣、叫中華民國或叫什麼，不需要他用放大鏡跑去指導其他國家可不可以跟台灣往來」，台灣已經走出一個新階段，不陷入名詞之爭，就讓台灣做自己。

此外，林佳龍也回應賴總統就職周年演說未提到兩岸議題，他說，賴總統一再表述兩岸只要基於對等尊嚴的原則，台灣很樂意跟中國交流。

林佳龍說，這是執政周年活動，而國人普遍感覺賴政府處理外交、國防和兩岸議題穩健。他引述外交部的民調指出，國人普遍認為外交關係的重要性顯著多於兩岸關係；台灣是世界的台灣，台灣也是從全球角度看待跟中國的關係；而提到兩岸關係，其實賴總統在賴十七條的反滲透裁示已經非常清楚。

林佳龍說，賴沒講被覺得怪怪的，但有些人也會說賴講了兩岸關係會很緊張，他認為，應該平常心看待一次就職演說周年的談話。