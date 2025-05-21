聲請釋憲再槓立院！ 政院指財劃法、總預算審議有重大明顯瑕疪

民進黨團15日針對「財政收支劃分法」修正案與「114年中央政府總預算」聲請釋憲。行政院長卓榮泰指出，考量兩案在預算審議及立法程序中存有重大且明顯的瑕疵，且違背權力分立原則等憲法要求，行政院於今日依法向憲法法庭提起憲法訴訟，聲請釋憲。

立法院去年12年20日三讀修正通過國民黨與民眾黨提出的財劃法部分條文，中央每年可支配預算至少將因此減少新台幣3753億元，另立法院於今年1月21日三讀通過114年度中央政府總預算案，行政院認為共計減列約2075億元，並雙雙提起覆議，但遭立法院否決。

行政院發言人李慧芝今日轉述卓揆指出，有關2025年3月21日公布的今年度中央政府總預算案，及同日修正公布的財劃法第8條第2項、第16條之1第3項與第30條第3項等規定，考量兩案在預算審議及立法程序中存有重大且明顯的瑕疵，進而毀棄依憲法民主原則所建立的責任政治體制，甚至妨礙法定機關正常運作及延宕機關本應如期履行的法定職責，並且違背權力分立原則等憲法要求，因此行政院於今日依法向憲法法庭提起憲法訴訟，聲請釋憲。

李慧芝表示，卓揆強調行政院此次提出憲法訴訟的目的，在於透過憲法法庭的審理與裁判捍衛憲政體制，確保自由民主憲政秩序得以維持，並保障國家機關運作的正常與國家體制的永續發展。