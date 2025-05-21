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總預算、財劃法政院提憲法訴訟 確保憲政秩序得以維持

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供

行政院21日指出，就《中華民國114年度中央政府總預算案》及《財政收支劃分法》第8條第2項、第16條之1第3項與第30條第3項修正條文依法提起憲法訴訟。

行政院發言人李慧芝轉述行政院長卓榮泰表示，有關2025年3月21日公布之《中華民國114年度中央政府總預算案》及同日修正公布《財政收支劃分法》第8條第2項、第16條之1第3項與第30條第3項等規定，考量兩案在預算審議及立法程序中存有重大且明顯的瑕疵，進而毀棄依憲法民主原則所建立的責任政治體制，甚至妨礙法定機關正常運作及延宕機關本應如期履行的法定職責，並且違背權力分立原則等憲法要求，因此行政院於21日依法向憲法法庭提起憲法訴訟，聲請釋憲

李慧芝表示，卓榮泰強調行政院此次提出憲法訴訟的目的，在於透過憲法法庭的審理與裁判捍衛憲政體制，確保自由民主憲政秩序得以維持，並保障國家機關運作的正常與國家體制的永續發展。

釋憲 卓榮泰

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